兩男涉參與2019年示威脫罪　重審後1人非法集結等罪成　下月判刑

兩名男子涉嫌在2019年11月參與示威，被控非法集結罪，兩人在第一次審訊時皆脫罪，律政司後來上訴得直，兩人需重審，案件今(21日)在觀塘法院裁決，其中任社工的被告，稱他本身患有哮喘，故需戴口罩，且他當日曾勸教會朋友不要參與示威，裁判官劉淑嫻相信其言，再次裁定罪名不成立；至於另一名學生被告，因他身上有大量索帶，且未能提出有力原因，被裁定非法集結等罪成。劉官把案押後至2月4日判刑，罪成的被告需還押以索取背景報告。



兩名被告：葉澤深（20歲，學生）及陳皆橋（22歲，社工）同被控一項參與非法集結罪，及各一項在身處非法集結時使用蒙面物品。控罪指2人於2019年11月12日，在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街，參與非法集結，以及身處非法集結時，使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個面罩。

兩名被告：葉澤深重審被裁定罪成，陳皆橋則再次被裁定罪名不成立。(資料圖片)

學生被告身上索帶多於所需

劉官指，報稱學生的被告葉澤深，辯稱其父叫他購買，以整理家中的寬頻電線，葉的友人及葉父均曾作供。惟劉官認為，友人及葉父作供時表現迴避，葉身上搜出的索帶，亦遠多於所需，裁定兩名證人的口供均不可信，且葉當日突然改變逃跑路線，其身後亦只有一名警員追趕，唯一合理推論，是葉逃跑以逃避拘捕，而葉當日有戴上黑口罩以遮掩面容，故裁定他非法集結及使用蒙面物品罪成。

社工被告患哮喘有合理理由戴口罩

至於任社工的被告陳皆橋，劉官認為陳患有哮喘及鼻敏感，有合理理由戴上口罩，且陳當日曾勸教會的教友不要參加集會。若然陳在示威拍攝，亦不會停留在現場，及不使用身上的防毒面罩，裁定陳兩罪均罪名不成立。

案件編號：WKCC2319/2020