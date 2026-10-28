印度夫誤當換床單聲為妻出軌鐵證　向妻女淋汽油逼招認　認罪候懲

印度裔丈夫懷疑妻子有婚外情耿耿於懷，涉在凌晨吵醒妻子及女兒，並向二人淋潑汽油，並手持手機迫妻子承認有外遇，又聲稱已有妻外遇的錄音證據，妻恐懼下承認，事後發現夫所指外「證據」，只是妻子換床單的聲音。印夫翌日冷靜下來後自首，他今（28日）在區域法院承認1項企圖縱火，及1項有意圖而企圖傷人罪。



辯方求情指，被告仍堅稱他外出喝醉後，其朋友曾到其家與其妻發生關係，又指其女兒也在場，他無法接受才犯案。法官郭偉健把案件押後至11月23日判刑，以待索取事主創傷報告及被告的背景報告，期間被告須還押。



被告G.R. （43歲，印度裔）今承認1項企圖縱火及1項有意圖而企圖傷人罪。

被告GR在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

妻堅決否認有婚外情

案情指，被告在2011年與妻子Y結婚，女兒在2014年出生。一家三口自2016年起居於逸東邨的三房單位。自2025年7月起，被告和妻子的關係變得緊張，他懷疑妻子有婚外情，妻子極力否認，最終二人決定離婚，並在正式離婚前，簽訂自訂分居協議，雖然二人住在同一屋簷下，但居於不同臥室。

被告凌晨3時把妻女吵醒

被告在2025年8月19日晩上外出，其妻及女兒則準備睡覺。至凌晨3時許，妻及女被吵醒，她們察覺被告站在門口，全身濕透並散發汽油味，他當時手上持著透明膠樽，內有半樽淡黃色液體，另一手則拿著打火機。

被告向妻女淋汽油味液體

被告隨即把液體潑在妻女身上，妻試圖用被套遮擋，但無補於事。妻及女的臉部均被濺中，女兒的頭髮亦被淋濕，房內的床鋪和牆壁同樣遭殃，並散發著濃烈的汽油味。

被告在自己身上淋液迫妻承認不忠

被告之後問妻是否有外遇，又在自己的身上也淋液體，要脅妻承認不忠，他繼而用手猛打妻子的頭部約6至7下，導致其臉部腫脹，且頸部右側有抓痕；女兒擋在二人之間，試圖保護母親，其右前臂亦被被告打中。

被告聲稱有證據 只是換床單的聲音

被告又恐嚇妻若她不承認有外遇，全家就要一起死，並從褲袋掏出火機試圖燃點。惟妻堅決不認，被告情緒變得激動，把手上的瓶子扔向床頭板，瓶中的液體濺濕了牆壁。妻在恐懼下聲稱有出軌，被告向她展示一段錄音，聲稱是她婚外情的證據，然而錄音中只有其妻換床單的聲音。被告冷靜下來後，二人獲准沖洗身體。

被告自首指妻曾帶朋友回家發生性行為

同日早上，被告告知妻他會前往自首，並希望妻不要再外遇。他另在警誡下指，妻曾帶朋友回家發生性行為，因此他曾利用舊電話錄音，內容為Y出軌的過程。被告又指，當天曾想取用其電單車內的汽油但失敗，於是前往油站想買汽油，但遭職員拒絕。他其後向一名貨車司機聲稱趕上班，令對方同意給他汽油，他最終向對方支付了320元。

辯方求情指被告因相信其妻有婚外情而失控

控方指，被告現年43歲，在印度接受小學程度教育，曾任職清潔等工作。辯方求情指，被告仍堅稱其朋友喝醉後，曾到其家與其妻發生關係，又指其女兒亦在場，他無法接受下情緒失控而犯案。