新皇崗｜漏斗形道路致塞車？陳國基否認失誤：凌晨過關點都超上限

新皇崗口岸啟用以來連續兩個周末逼爆。本周六（31日）是萬聖節，政府今日（28日）預告10月29日至11月1日深宵時間口岸非常繁忙。對於有駕駛人士反映，口岸部分地段採用「漏斗形」車道設計，形成天然樽頸容易塞車，當局設計時有否考慮相關情況，政務司司長陳國基表示，口岸的處理能力未超上限，每小時能處理360輛車，惟上周末高峰兩小時已有超過1,000輛車通過，呼籲旅客不要集中在同一時段過關。



2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

新皇崗口岸上周末凌晨往皇崗口岸路段大塞車，有通宵跨境巴站頭大排長龍，綜合網上消息，凌晨一時多仍見進入口岸的車龍。

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

「漏斗形」車道設計易塞車？陳國基：凌晨過關點都過上限

有駕駛人士反映在進入口岸前的「漏斗形」車道設計，容易導致塞車問題，被問及在設計口岸時，有否考慮到這些情況、車道的設計未來有否改善空間，陳國基今日（28日）公布新皇崗口岸在萬聖節過關安排記者會上表示，口岸的設計可容納到20萬名旅容，擠塞的問題不是源於口岸的設計，而是因同一時間內有大量客流及車流。

他提到，晚上11時至凌晨兩時，連接港鐵站的口岸已暫停運作，僅剩皇崗口岸可過關，「如果大家喺依段時間過關，其實點都會過咗個上限」。

多名網民發帖，指10月24日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

陳國基：喺架車塞一個鐘頭 不如去蘭桂芳玩多一個鐘

陳國基續指，直至現時口岸的處理能力仍未超過上限，只是在某一時段超過了。當局每個小時可以處理360輛車過關，惟上周末兩小時內已超過1,000輛車。他表示，要解決問題，便要呼籲旅客不要在同一時段過關，「如果要大家喺架車塞一個鐘頭，不如佢去蘭桂芳玩多一個鐘啦」。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

至於口岸未來是否可擴容，陳國基指，政府會持續密切監察各口岸運作狀況，隨着跨境往來需求持續增長，會一直與內地相關口岸部門保持溝通，商討各項長遠改善措施及提升口岸處理能力的可行方案。