西貢露營涉姦舊同事　被告提議隱蔽處紮營　夜闖施暴後稱Sorry囉

年輕男子相約舊同事去露營，在半夜潛入女方的營內，並涉一夜兩姦舊同事。男子否認2項強姦罪，案件今（28日）在高等法院開審（HCCC74/2025）



女事主X供稱，她與被告重遇後曾數度與被告外出，包括到長洲踏單車，食生日飯，及與其他朋友到蘭桂坊慶祝萬聖節。但她曾向被告表明並不喜歡他，她亦只當被告是朋友。

後來二人一同到西貢露營，X指被告建議到隱蔽處紮營，初時並無異樣，至凌晨她睡覺時，被告突兩闖入其帳篷性侵她，兩人之後背對背睡至天明。她翌日早上向被告提及這事，被告說：「真係唔知會搞到咁，sorry囉。」又叫她不要嬲，她認為被告並未意識有做錯。



被告馮卓禧（24歲），他否認兩項強姦罪，指他約於2023年11月10日，在香港新界西貢灣仔自然教育徑灣仔南營地，強姦女事主X。

被告馮卓禧否認兩項強姦罪受審。(陳曉欣攝)

被告與X在屋邨相遇恢復聯絡

控方開案時透露，被告與事主X在2019年曾是同事，二人並有交換Instagram。X離職後二人沒再聯絡。直至2023年8月，被告與X在屋邨重逢，二人再度聯絡，並成為朋友。

被告向X稱剛失戀

現年25歲的X供稱，她重遇被告時，被告稱他剛失戀，很不開心。兩人在同年9至10月時有一同外出，包括9月到長洲踩單車，被告又有為X慶生，二人在萬聖節亦有與其他朋友一同去蘭桂坊消遣。

X稱只當被告是朋友

X憶述，他們9月踩完單車後，被告在長洲一張長凳上欲吻她，X表示不可以，但她指被告：「係咁問點解。」X回應他：「無得解，因為我唔鍾意你。」X稱在她生日時，亦有與被告食生日飯，被告在碟上寫「Happy Birthday BB」，並送了小CK的手袋給她。在萬聖節那晚，被告曾想拖她的手，X不想，被告就叫X拖住他帶來的道具假手。X說她只當被告朋友。

被告提議到隱蔽地點紮營

X與被告在同年11月一同到西貢露營，她稱和被告到達營地後，被告說朋友介紹了一個比較隱蔽、舒服和寧靜的地方，問X要不要去那邊紮營，因為被告不斷邀請，她亦有答應。X指起初情況正常，被告負責煮食，二人共進晚餐並飲酒。X飲了半支真露溝益力多，被告則飲了1.5支真露。

X入營休息被告突闖入並脫其內褲

X稱至凌晨1時她感疲累想休息，便進入她的帳篷躺下睡覺，被告卻突衝入她的帳篷，並趴在X身上親吻她，X感到煩躁，叫被告走開。X形容被告很粗暴，伸手進她的內衣，她不停掙扎並說：「我唔要，你唔好搞我。」被告仍脫下X的內褲，並叫X為他戴安全套，X不肯，被告便自己戴。

被告戴安全套做幾下腍咗

X稱遭被告強行性交時曾大叫好痛，但形容被告插了幾下後便「腍咗」，被告解釋，因他不慣戴安全套，並迫X為他口交。X稱確認被告「腍咗」後，認為她應該安全，便蓋被睡覺。惟被告離開其帳篷後又折返，並在沒戴安全套下把她強姦。

被告完事後二人背對背睡覺

X哽咽稱，當時很痛和很驚，不知如何是好，她指被告夾硬來她也無辦法，因為當時夜深。她指被告插了幾十下後才停下，並說：「好啦。」之後二人背對背睡覺至翌晨。

X覺被告無意識到自己做錯

X稱她醒來後抹身，發現下體有很多血。X將染血的濕紙巾拿給被告看，被告說：「真係唔知會搞到咁，sorry囉。」X說遭被告「整到好痛」。被告其後在沙灘跟她道歉，稱他無心，叫X不要嬲。X認為被告很差，沒意識自己做錯。

被告曾回應：冇諗過搞到咁

控方開案陳詞指，X翌日回家後，認為被告深深傷害了她，告訴被告其行為形同強姦，被告回應：「冇諗過搞到咁。」又稱誤會了X的意思，並向X道歉。X稱她因為混亂和不知所措，未有即時報警。X後來將事件告知胞弟Y，X與弟弟Y及被告等三人，後來曾約見面商討事情，X最後報警。