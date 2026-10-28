兩強姦案被告提上訴｜匡智會案及教大Ocamp案被告　不服定罪判刑

撰文：陳曉欣
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高院早前審理的兩單強姦案，包括匡智會前男助理舍監宗培基多番強姦女院友被囚13年，及教大生在2023年Ocamp性侵多名女生，包括強姦一名女子罪成，被判囚7年1星期，兩案的被告均不服定罪及判刑，早前先後向上訴庭提出上訴。

兩名被告：宗培基及Y.L.H.均先後在高等法院被裁定罪成，並分別判囚13年及7年1星期。(葉志明攝)
被告宗培基涉在匡智會任助理舍監期間強姦一名智障女院友被裁定罪成。（夏家朗攝）

匡智會被告被裁定5項強姦罪成囚13年

匡智會強姦案的被告宗培基（現年40歲，助理舍監）經審訊被裁定5項強姦罪成。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦輕度智障女院友X。法官游德康判刑時斥宗的行為令人極可鄙、厭惡及震驚，指他無悔意，判監13年。宗培基不服裁決，上周提出定罪上訴（CACC 383/2026），案件暫未排期聆訊。

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被告YLH被指在香港教育大學2023年的迎新營中性侵多名女生。（網上圖片）

教大迎新營案被告囚7年1周

教大迎新營(Ocamp)案的被告Y.L.H.，現年31歲，他經審訊被裁定3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪成，控罪指他於2023年1月13日在黃大仙飛鵝山非禮女子A；另在同年7至8月期間，在教大及紅十字會的迎新營中，強姦女子B，非禮女子C及D，及窺看女子E洗澡，被判入獄7年1星期。Y.L.H.就其定罪及判刑均有提出上訴(CACC385/2026)。

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