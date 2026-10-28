兩強姦案被告提上訴｜匡智會案及教大Ocamp案被告 不服定罪判刑
撰文：陳曉欣
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高院早前審理的兩單強姦案，包括匡智會前男助理舍監宗培基多番強姦女院友被囚13年，及教大生在2023年Ocamp性侵多名女生，包括強姦一名女子罪成，被判囚7年1星期，兩案的被告均不服定罪及判刑，早前先後向上訴庭提出上訴。
匡智會被告被裁定5項強姦罪成囚13年
匡智會強姦案的被告宗培基（現年40歲，助理舍監）經審訊被裁定5項強姦罪成。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦輕度智障女院友X。法官游德康判刑時斥宗的行為令人極可鄙、厭惡及震驚，指他無悔意，判監13年。宗培基不服裁決，上周提出定罪上訴（CACC 383/2026），案件暫未排期聆訊。
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教大迎新營案被告囚7年1周
教大迎新營(Ocamp)案的被告Y.L.H.，現年31歲，他經審訊被裁定3項非禮罪、1項強姦罪及1項窺淫罪成，控罪指他於2023年1月13日在黃大仙飛鵝山非禮女子A；另在同年7至8月期間，在教大及紅十字會的迎新營中，強姦女子B，非禮女子C及D，及窺看女子E洗澡，被判入獄7年1星期。Y.L.H.就其定罪及判刑均有提出上訴(CACC385/2026)。
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