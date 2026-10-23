男子未透露性別與女同性交　脫強姦非禮罪　就女方創傷需賠36.7萬

無業男涉在女同志的交友軟件結識一名女同志後，未有透露他是男性，並約該女同志到酒店約會，女同志至性交途中才發現對方是男人，因而報警稱被強姦，惟經審訊後無業男被裁定罪名不成立。



該女同志稱受事件影響至患上創傷後遺症，對其學業及實習都造成影響，她因而入稟向無業男索償(DCPI394/2023)，區域法院聆案官今(23日)下判辭，判無業男須賠償36.7萬元。



原告以英文字母TA代表，被告曾子豪。

被告曾子豪曾被控強姦及非禮罪，在高等法院經審訊後被裁罪名不成立。(朱棨新攝)

原告TA事後在區域法院入稟索償，今獲判賠償36.7萬元。(黃浩謙攝)

以姐姐稱被告 被告無澄清是男性

原告在刑事案件審訊時供稱，她於2019年透過標明是女同志交友軟件的「Butterfly」認識被告，被告網名為「Jan」，又在資料上選了「TB (tomboy,男性打扮的女性)」。原告相信只有女性才會使用該女同論壇，她亦以「姐姐」稱呼被告，對方亦沒有澄清過是「男人」，故一直以為被告是女性。二人交往期間有談及玩性虐的事，最後更相約於2020年2月到酒店開房。

性交期間感到柱狀物有溫度

原告指被告在房間內起初未有脫下衣服，他摸原告的私處等，又用低溫蠟滴在她的背部。被告其後脫下衣服，並用被蓋著二人的身體，原告後來感到有圓柱狀的異物進入她的身體，初時猜想是陽具狀的性玩具，惟之後感到該物體有溫度，即追問：「咩嚟？」並推開被告，才發現被告是男人。

被告稱因覆唔切而未澄清

辯方案情指被告並沒有刻意隱瞞其性別，他所用的網名「Jan」，是中性名字，與商台DJ林海峰的洋名一樣。被告自辯亦提到，他使用女同志軟件，只是想認識女性，他又解釋原告叫他做「姐姐」時未作澄清，因為當時兩人在交互訊息「覆唔切」，但他認為原告並非女同志，因為未聽過她說「唔鍾意男人」。

被告在高等法院經審訊後，於2021年被裁定強姦和非禮罪不成立。

被告未有出席任何本民事案的聆訊

聆案官在索償案的判辭透露，被告就原告的索償事宜，曾於2024年1月向法庭存入文件，表示有意抗辯，但他之後未有呈交抗辯書，法官同年9月裁定被告需作出賠償，但賠償金額有待處理。同時，被告未有出席任何該民事案件的聆訊。

原告稱會夢到非禮和強姦的惡夢

聆案官指，原告於2022年5月起會見心理學家。於2023年12月，原告向心理學家指，一直受事件影響，精神狀況轉差。她會避免和陌生男性接觸、夢到和非禮和強姦相關的惡夢，以及在公眾地方極度警覺等。心理學家認為原告患有創傷後遺症。原告於2025年8月向心理學家指其情緒較之前穩定，除了在公眾地方仍然極度警覺外，她已沒有其他創傷後遺症的症狀。

原告案發時是法律系學生

原告在民事案件審訊作供時透露，她在事件後情緒不穩，此影響她的學業和實習表現。原告於案發時為法律系學生，她在讀書和實習時，若遇到和性相關的案件，有時會驚慌，未能集中精神。

現於英國任律師 遇性相關案件仍會驚

原告指，其心理狀況現已穩定。此外，她現於英國任律師，可應付工作，但遇到和性相關的案件，仍會驚慌。

官信原告因事件而受到創傷

聆案官指，原告的證供可信和可靠，接納其證供。聆案官並指考慮原告因事件受到的創傷，以及她現時仍間中承受相關壓力，就痛楚、痛苦及生活便利損失，判她可獲賠償25萬元。此外，被告的行為屬侮辱性，原告受到羞辱，自尊受損，在加重性損害賠償方面，可獲8萬元賠償。連同其他方面的賠償，判原告共可獲36.7萬元的賠償，以及約2萬元的訟費。