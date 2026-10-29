今日新聞8分鐘｜李家超率官員鞠躬道歉｜男子單車徑推電單車

宏福苑大火報告｜何永賢問責請辭 李家超率多名員鞠躬道歉

去年11月26日發生、奪去168條人命的大埔宏福苑五級大火，其獨立委員會經過約9個月的運作及30場聽證會後，已於上周向行政長官李家超提交調查報告。李家超和多名官員今日（29日）在記者會向全港市民鞠躬道歉。

根據政府新聞處直播頁面， 出席官員原包括房屋局局長何永賢，但李家超道歉後宣布，房屋局局長何永賢昨日（28日）向他提出請辭表示承擔責任，李家超指已接受何永賢請辭，今日起停止何永賢職務，由財政司副司長黃偉綸兼任房屋局局長。宏福苑調查報告記者會重點總覽。

李家超追究四部門失職公務員｜三個月內調查監督責任

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，其中一個焦點是政治問責及行政問責。政治責任方面，房屋局局長何永賢請辭。行政問責方面，特首李家超點名四個部門涉失職，包括房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處，將追究公務員的個人責任，包括監督火警風險責任與承擔不足，公務員敍用委員會料三個月內完成調查。

彌敦道餐廳火警 巿民掩面躲避

今日（29日）上午9時29分，佐敦彌敦道192至194號地下一間餐廳的廚房冒煙，人員接報到場灌救，火警迅速被救熄，無人受傷。

安達臣單車徑男工推電單車 大喝警員「唔好掂到我」

網上昨日（本周二/10月27日）流傳一段影片，顯示一名身穿懷疑建築公司制服的地盤男工在單車徑推電單車，並和一名軍裝警員面對面理論，男工大喝要求警員「你唔好掂到我」、「企咁埋做咩」、「你企咁埋咋」、「推到埋嚟我面前」，隨後脫下頭盔，警員一直好聲好氣解釋，但由於聲量過細，所以無法聽到警員解釋內容，現場多人等候巴士，目擊事件經過。

屯門灰衫男便利店偷竊斷正 疑非初犯累偷

網上流傳多條片段，拍攝到一名身穿印有「YLK」字眼灰色衫的男子，被一名便利店職員捉住阻止其離開，期間職員高呼：「有人偷嘢啊！報警唔該！」影片可見，事發地點是屯門華都商場，職員指灰衫男曾多次到便利店行竊，估計累積盜去值約500元的貨物。今次灰衫男斷正被職員當場截停，灰衫男欲逃離去上班，便利店職員拒絕。二人互相拉扯一段時間後，另一名穿上同樣印有「YLK」制服的男子上前了解。

蔡天鳳案｜辯方質疑鄺港智被捕時遇粗暴對待 檢獲的鎚上無蔡DNA

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(29日）在高等法院續審，拘捕鄺港智的警員林津繼續作供。

辯方質疑鄺港智被拘捕時遭到粗暴對待，鄺因而受傷，警員林津反駁指因鄺掙扎，他們才需要把鄺制服。辯方又質疑林在取鄺的口腔樣本時情況有欠穩當，林回應稱不會把每一個程序都記下，又強調當日以一般程序抽取樣本。

控方另讀出一份同意案情，指檢獲的鎚未發現有蔡天鳳的DNA。控辯雙方有法律議題需處理，法官祁彥輝把案押後至明天續審。

西班牙兩列高速列車相撞 至少68死

西班牙兩列高速列車10月28日在托雷多（Toledo）附近發生相撞意外，升至至少68人死亡，事發後連接馬德里與南部安達盧西亞（Andalusia）地區的鐵路線暫停營運。交通部長普恩特（Óscar Puente）事後表示，致命列車相撞事故是由於列車調度員在訊號故障後發出的錯誤指令造成。

大城小檔｜旺角錶匠堅拒修贗品 豪言無錶難修理

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。旺角上海街暗藏着一間「隱世錶舖」，該鐘錶維修店店主柯先生入行逾40載，憑藉由父親傳授的精湛手藝，多年來為街坊提供維修及保養服務。

面對近年淡靜的市道與行業青黃不接的困境，這位資深鐘錶匠依然堅守「拒修假錶」的原則，並揚言會一直留在工作檯前，直到雙眼看不見為止。柯先生稱鐘錶維修技術是需不斷累積經驗，他對自己的技術充滿自信，豪言：「冇咩難搞嘅錶！如果我自己整唔到呢……佢畀第二個師傅整得到呢，我都通街拜佢做師傅！」