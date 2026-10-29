蔡天鳳案｜辯方質疑鄺港智被捕時遇粗暴對待　檢獲的鎚上無蔡DNA

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(29日）在高等法院續審，拘捕鄺港智的警員林津繼續作供。



辯方質疑鄺港智被拘捕時遭到粗暴對待，鄺因而受傷，警員林津反駁指因鄺掙扎，他們才需要把鄺制服。辯方又質疑林在取鄺的口腔樣本時情況有欠穩當，林回應稱不會把每一個程序都記下，又強調當日以一般程序抽取樣本。

控方另讀出一份同意案情，指檢獲的鎚未發現有蔡天鳳的DNA。控辯雙方有法律議題需處理，法官祁彥輝把案押後至明天續審。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭謀殺及肢解。（網上圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

警員林津指鄺港智被捕時曾掙扎，鄺並跌倒在地致面部擦傷。（朱棨新攝）

鄺被捕時臉頰有擦傷

案發時為偵緝警員的林津（現為警長）昨供稱，於2023年2月25日在東涌發展碼頭和另一名警員拘捕鄺港智。林指，他和同僚截停鄺港智時，鄺港智掙扎並跌倒在地，鄺的右邊臉頰因此有一個2厘米乘2厘米的擦傷。其後，林在西九龍警察總部的會面室，向鄺港智採集口腔拭子樣本。

林稱無接觸過龍尾村單位及兩車的證物

林津今繼續作供，指他在本案是拘捕鄺港智的警員，所以由他負責套取鄺港智DNA。被問及這是否警方慣常標準程序，林回應要視乎案件嚴重程度。林又指，套取鄺港智DNA前，沒有親身接觸過另外兩名被告，也沒有接觸龍尾村單位和涉案兩車的證物。

為鄺套取DNA一事再錄口供

林之後接受代表鄺港智的大律師安華暉(Andrew Raffell)盤問，林承認於2023年曾錄取口供。他於上月再為鄺港智套取DNA一事，錄取另一份口供，以補充2023年口供中未有提及的事項。辯方指林知道鄺港智投訴林沒有正確處理採集程序，因此要錄取另一份口供，林否認，並解釋是按案件主管要求，就套取DNA一事錄取另一份口供。

辯方質疑林未有寫下條碼標籤

辯方指，林在2023年口供中，寫下其他證物寫下相關號碼，但就套取鄺港智DNA一事，沒有提及在樣本貼上條碼標籤，然後放入防干擾證物袋。林同意該口供沒有提及此事，並解釋套取DNA有既定程序，每次都是以相同方法處理，因此未有特別紀錄。林同意，寫下條碼標籤較理想，但沒有寫下也不會影響整個證物鏈。辯方指，林忘記在樣本貼上條碼標籤，也沒有把樣本放入防干擾證物袋，林否認。

辯方質疑林拘捕時粗暴對待鄺

辯方又問及拘捕一事，指因林拘捕粗暴對待鄺港智，鄺掙扎，最終令鄺受傷，林否認粗暴對待鄺港智，並指是鄺當時掙扎，林才嘗試控制對方。

林稱口供不會寫下每一個程序

林在控方覆問指，不會在口供中寫下每一個程序，指此舉會令口供冗長，如他在口供提及解開手銬，也不會寫下從什麼地方取出鎖匙。此外，林指在本案中只有他套取鄺港智的DNA，加上其他文件也有記錄條碼標籤等資料，因此沒有在口供中寫下。他亦強調他不可能忘記貼上條碼標籤，並解釋若沒有條碼標籤，證物警員和化驗所不會接收該證物。

檢取的鎚子沒有蔡天鳳DNA

控方讀出另一份同意案情，提及檢取的鎚子沒有發現蔡天鳳的DNA。

此外，控方專家證人、政府化驗師尹巧玲博士，就案件DNA分型事項作供。她指，收到口腔拭子樣本後，會進行DNA分型測試。她之後會把結果給予政府化驗所總化驗師衛永剛博，和現場檢取的證物進行分析比對。控方指，警方於2023年3月1日把口腔拭子樣本，交到政府化驗所。尹確認，指她有檢查口腔拭子樣本，並確認樣本妥善保存和貼上標籤。

尹完成作供後，法官向陪審團表示由於出現法律議題，因此審訊押後至明天早上。

三名被告

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