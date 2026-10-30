沉迷色情影片醫院男院友　帶鄰床智障男到浴室肛交　被撞破認罪

沉迷色情影片的葵涌醫院男院友，涉看中鄰床26歲中度智障男子，認為智障男沒能力拒絕容易落手，遂把智障男帶到男廁肛交，惟途中被其他院有撞破。施暴的男院友今（30日）在高等法院承認1項與精神上無行為能力的人肛交罪（HCCC 291/2026），法官黎婉姫把案件押後至12月10日求情及判刑，期間為事主索取創傷報告。



被告黃啟俊，承認一項與精神上無行為能力的人肛交罪，指他於2024年9月13日，在葵涌醫院2樓L2病房的男子淋浴間內，與精神上無行為能力人士 X肛交。

被告黃啟俊在高等法院認罪候懲。(葉志明攝)

被告黃啟俊與事主X案發時均為葵涌醫院的院友。（梁鵬威攝）

有人在浴室見到被告擁抱光著下身的X

案情指，被告和X同是葵涌醫院院友，X在案發時26歲。案發當晚，葵涌醫院的護士接到通知，有人見到被告在浴室從後擁抱光着下身的X。護士去到廁所時，被告和X已經穿好衣物，護士向X了解後，得知被告曾與X肛交，事件報警處理。

X直腸有輕微出血 對被姦感不開心

X其後透露，他與被告住在同一病房，當晚被告邀請他去廁所口交，並叫X親他的肛門和嘴，X感到不開心。被告在沒戴安全套的情況下，把陽具插入X的肛門並射精，X因為被強姦而感到不開心。法醫檢驗發現，X的左臀部下方有一處長3厘米的擦傷；直腸鏡顯示直腸有輕微出血。X有中度智障及患有偏執型精神分裂症，被界定為精神上無行為能力人士（MIP）。

被告認沉迷色情影片 認為X容易下手

被告在錄影會面指，他和X認識了約1個月，被告自稱沉迷色情影片，有性衝動。X住在旁邊的病床，容易下手。被告稱，X同意進行口交。被告承認他沒問X是否同意肛交，被告插入約2分鐘後被其他院友撞破，護士到場後喝罵被告。被告稱，他知道X有中度智障，沒能力拒絕他人。被告表示一時衝動犯案，知道做錯，感到後悔。