今日新聞8分鐘｜調位被阻內地客發難｜甯漢豪曾思考辭職

蔡天鳳案｜鄺球改認阻合法埋葬屍體 陪審團裁罪成

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(30日）在高等法院續審。法官向陪審員透露，鄺球承認阻止合法埋葬屍體罪，而陪審團在法官指示下，裁定鄺球該罪罪成。

庭上今再聽取鄺球就阻止合法埋葬屍體罪的答辯，傳譯員以中文讀出控罪後，鄺球稱：「認罪」，而陪審團在法官指示下，裁定鄺球該罪罪成。

黃大仙道爆水管 主婦單人匹馬狼狽撲水全家用

今日（29日）大仙道近馬仔坑道有水管爆裂。現時黃大仙上邨全邨，包括商場位置暫停食水供應。其中水務署已調派水車至啟善樓、達善樓及倡善樓對開，目前有約50至60人排隊取水。署方網頁指出，預計明日（30日）凌晨3時恢復供水。

《香港01》傍晚抵達黃大仙上邨現場視察，可見有不少居民排隊取水，但秩序良好；有警方、關愛隊及水務署職員在場管理人群。有街坊夫婦指水車位置頗遠，令他們需要提著沉重的水袋長途跋涉走回寓所，過程十分吃力；另外有女居民透露，自己家中有多名成員，唯用多排幾次取水，以免「唔夠用。」

犯罪集團招內地女來港賣淫 自裝天眼睇水警拘30人

觀塘警區今年3月至10月展開代號「尖嶽」的反罪惡行動，瓦解一個組織嚴密的本地街頭賣淫集團。警方經深入情報分析與追查，共拘捕30人，包括6名本地集團骨幹與技術人員，以及24名持雙程證內地女子。

調查顯示，該集團利用即時通訊軟件，在內地招募女子來港賣淫安排住宿，再以收取賣淫單位日租為名，索取報酬牟利；亦在街上安裝閉路電視，24小時監察警方巡邏動向，並透過通訊軟體群組通知賣淫女子逃避執法。

上水房署地盤工程師踏空 鐵枝插下顎送院搶救

今日（30日）上午10時50分，警方接報上水清曉路一個地盤發生工業意外。一名男子遭鐵枝插傷下顎，繼而墮地。人員到場將一段鐵枝剪短，插住下顎的部份未能即場拔去，遂連人帶鐵枝將傷者送往沙田威爾斯醫院處理，案件列工業意外跟進。勞工處回覆《香港01》查詢表示，已知悉事件，並已展開調查。

宏福苑問責甯漢豪曾思考辭職但須按特首指示

宏福苑火災發生將近一年，政府昨日公布獨立調查委員會調查報告，點名四部門有責，但所屬的政策局，只有房屋局局長何永賢請辭，外界關注為何只有一局長下台。

發展局長甯漢豪出席記者會時，被問到曾否思考主動辭職，她承認曾有思考過，「 但有時唔係一個個人意願嘅問題」。甯漢豪提到，特首李家超曾比喻自己為船長，她認為自己屬船員，船長有要求和指示，在一個船上，作為船員應跟從指示做事，有責任做好工作。

內地夫婦搭AirAsia擅自換位拒補錢 大鬧機艙

亞洲航空（AirAsia；亞航）日前爆發機艙鬧劇。一對內地夫婦在吉隆坡乘搭亞航航班時，因私自調換座位且拒絕補費，不僅在機艙大吵大鬧，更情緒勒索同機乘客稱「是不是中國人呀」，最終驚動多名機場保安強行登機處理；因雙方僵持不下，全機旅客被迫收拾行李落機重新安檢，一度引起鼓譟。

赤柱村道私家車陷入火海 司機及時逃生無人傷

赤柱今晚（29日）發生火燒車意外。晚上9時18分，警方接獲報案，一輛私家車在佳美道左轉入赤柱村道期間突然自焚起火，司機在危急關頭及時逃出車廂，未有造成傷亡。警方正調查事件起因。

網上片段顯示，現場火勢猛烈，途經車輛紛紛繞行。

Keeta外賣車手回程時搶單遇意外變癱- 揭新機制潛在盲點

外賣車手Joe今年5月在粉嶺為平台Keeta送餐後折返候餐地點期間，因電話程式彈出「搶單」通知，分神查看兩秒就遇上交通事故，頸椎第三及第四節骨折，全身癱瘓，太太阿儀雖於同月已向平台報傷，7月曾提交資料予保險公司，至今仍在等候賠償。照顧及經濟都壓在她身上，受傷的他盼盡快獲賠償，減家庭重擔，讓太太及女兒生活有保障。

香港基督教工業委員會項目幹事林凱汶指，Joe的個案反映平台搶單機制影響外賣員駕駛安全，也揭示政府就平台工作者工傷補償機制提出的立法框架有漏洞，相關框架未將候單或搶單時間納入受保障工作期間，即在新例下，Joe這種個案、即在候單或搶單時間出事的平台工作者，或不獲保障。