蔡天鳳案｜鄺球今改認阻止合法埋葬屍體罪 法官指示陪審團裁罪成
撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(30日）在高等法院續審。法官向陪審員透露，鄺球承認阻止合法埋葬屍體罪，而陪審團在法官指示下，裁定鄺球該罪罪成。
三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。
三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪。鄺球原本否認該罪，今改承認該罪。
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