北都馬拉松｜完賽行1.5公里取行李　水站無水派　跑手批安排欠妥

鄉議局主辦的首屆北部都會區馬拉松今早（11月1日）舉行，約1.5萬人參與，其中全馬賽事今早6時30分開跑，以石門新界鄉議局為起點，終點為粉嶺繞道。有參加者於社交平台批評比賽途中補給站沒有足夠食水提供，補給站職員更反指應自己帶水，亦有跑手提到完成賽事後要行走約20分鐘、約1.5公里路程才能領取行李，形容為「地獄式安排」。《香港01》正就上述情形向主辦方查詢。



2026年11月1日，新界鄉議局主辦的首屆「北都馬拉松」舉行。（湯致遠攝）

有參加者於社交平台批評，指馬拉松比賽途中補給站沒有足夠食水提供，補給站職員更反指「應該要自己帶夠水」，大感無奈。亦有投訴補給站不夠食水的跑手明言「無下次」。

有參加者於社交平台批評比賽途中補給站沒有足夠食水提供。（社交平台截圖）

有參加者於社交平台批評比賽途中補給站沒有足夠食水提供。（社交平台截圖）

有參與21公里半馬賽事的選手批評賽事的補給站嚴重不足，在跑了近17至19公里、接近賽事尾聲時才見到補給站和水站，而補給站現場如「災難搶食」，大感無奈和失落，又批評完成半馬賽事後行李處理安排，要行走約20分鐘、約1.5公里的路程才能領取行李，形容為「地獄式安排」。

該撰文下也有其他選手留言，同樣提及對大會賽事後的行李處理安排感不滿，有人形容領取行李過程「真係攞命」，有人埋怨「行到爛腳先拎到行李」。

《香港01》今午聯絡到參與21公里半馬賽事的勞先生，他指比賽路段的大部分水站都不夠水杯，導致「有水無杯飲」，在跑近17至19公里、接近賽事尾聲時才有水站能提供飲用水和水杯。

勞先生又指，目睹途中不少跑手因缺水而導致體力不支甚至抽筋，批評大會的安排嚴重影響跑手節奏。勞先生又批評完成半馬賽事後行李處理安排，指要行走約20分鐘、約1.5公里的路程才能領取行李，中間亦沒有食水等補給，要走到終點職員才派發飲用水，形容為「地獄式安排」。

有參加者於社交平台批評比賽途中補給站沒有足夠食水提供。（社交平台截圖）

有不少選手批評北都馬拉松大會賽事後的行李處理安排。（社交平台截圖）

有不少選手批評北都馬拉松大會賽事後的行李處理安排。（社交平台截圖）

首屆「北都馬拉松」由鄉議局主辦，並於今日（1日）舉行，約1.5萬人參與。全馬賽事早上6時30分在沙田石門開跑，終點為粉嶺繞道。今屆賽事包括全馬、半馬、10公里及1.5公里賽四項目，名額分別有8,000個、4,000個、2,000個及1,000個，當中全馬及半馬賽事有分為「挑戰組」和「體驗組」。

據主辦方的新聞稿，跑手完成賽事後，可於北區運動場領取各式完賽補給品，包括專業水耕種植的甜椰菜、馬仔、雞仔餅等特色傳統小食、運動補給飲料等。