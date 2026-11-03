張世華醫生離世｜母校訪問透露初中成績不好　寄語學弟妹珍惜當下

腸胃及肝臟科專科醫生張世華傳離世消息，不少其病人網上致哀外，張世華母校「嗇色園主辦可風中學」今日（3日）亦發文悼念，讚揚張世華一生熱愛母校。

今年1月，張世華接受母校訪問時分享指，自己初中成績「都係相當唔好嘅」，到中三、中四後開始接觸社活動，在師兄、師姊帶領下參加活動：「相對又會想返學習多啲嘅。」

「嗇色園主辦可風中學」今感謝張世華多年來慷慨向該校捐助獎學金，扶掖後進，而張世華在訪問中亦寄語學弟妹珍惜當下：「盡量珍惜每一個學年 ，每一個學期，每一個機緣......可能每一個階段都盡量嘗試去珍惜享受過程。」



腸胃及肝臟科專科醫生張世華傳離世消息，張世華的母校「嗇色園主辦可風中學」11月3日發文悼念，讚揚張世華一生熱愛母校。（嗇色園主辦可風中學Facebook）

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症。（慈善團體「醫善同行」圖片）

有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受。（Threads）

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，其中學母校「嗇色園主辦可風中學」今日發文悼念，讚揚張世華一生熱愛母校，秉持取諸社會，用諸社會精神，多年來慷慨向該校捐助獎學金，扶掖後進，惠澤無數莘莘學子。悼文稱張世華的熱誠與善行，不僅為受助學生減輕負擔，更為全校師生樹立了高尚的人格榜樣。

中三後接觸社活動 在師兄師姊帶領下「想學習多啲」

今年1月，張世華接受母校訪問，在片中分享中學經歷時提到自己初中時成績「都係相當唔好嘅」，在師兄師姐的帶領，才對學習重拾興趣：「我諗去到中三、四後呢開始接觸一啲社嘅活動啦，有啲師兄、師姊帶帶下你玩啊，噉呢就慢慢玩玩下啲活動，反而個人呢係會想相對又會想返學習多啲嘅。」

張世華又在訪問中寄語學弟妹珍惜當下：「每個人去到唔同階段，先會時常珍惜返以前嘅嘢嘅......我覺得就即係學弟學妹啊其實都可以真係盡量珍惜每一個學年、每一個 step、每一個機遇。你去活動或者學術上嘅學習，每個階段都盡量嘗試珍惜、享受嗰個過程......即係例如有獎學金嘅機會，可能都盡量去嘗試啊。」