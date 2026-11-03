張世華醫生離世　母校可風中學發文悼念：為師生樹立高尚人格榜樣

腸胃及肝臟科專科醫生張世華傳離世消息，除了不少其病人網上致哀外，張世華的母校「嗇色園主辦可風中學」今日（3日）亦發文悼念，讚揚張世華一生熱愛母校，秉持取諸社會，用諸社會精神，多年來慷慨向該校捐助獎學金，扶掖後進，惠澤無數莘莘學子。悼文稱張世華的熱誠與善行，不僅為受助學生減輕負擔，更為全校師生樹立了高尚的人格榜樣。



腸胃及肝臟科專科醫生張世華傳離世消息，張世華的母校「嗇色園主辦可風中學」11月3日發文悼念，讚揚張世華一生熱愛母校。（嗇色園主辦可風中學Facebook）

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症。（慈善團體「醫善同行」圖片）

有病人上載一張數年前送給張世華的一幅字「康」，形容回望相片，特別有感受。（Threads）

多年來向母校捐助獎學金 母校：張世華秉持取諸社會用諸社會精神

張世華是腸胃及肝臟科專科醫生，不時接受網上平台、慈善組織訪問，曾以慈善團體「醫善同行」醫學顧問身份在《香港01》撰文解釋酒精不耐症(張世華在《香港01》撰文)。

「嗇色園主辦可風中學」今日發文悼念讚揚張世華一生熱愛母校，秉持取諸社會，用諸社會精神，多年來慷慨向該校捐助獎學金，扶掖後進，惠澤無數莘莘學子。悼文稱張世華的熱誠與善行，不僅為受助學生減輕負擔，更為全校師生樹立了高尚的人格榜樣。

張世華醫生是誰？2006年中大內外全科醫學士畢業

翻查資料，張世華是「嗇色園主辦可風中學」畢業生，他今年1月時接受母校訪問時分享了在可風中學的難忘經歷，提及到從參與學校的課外活動中學會堅毅的精神，同時能激勵他對學業的追求，也幫助自己訂立讀書目標。張世華2006年香港中文大學內外全科醫學士（MBChB）畢業，並擁有悉尼大學兒科文憑 DCH (Sydney）的專業資格。