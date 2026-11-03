蔡天鳳案｜涉案鎚柄DNA屬鄺港智　專家排除屬鄺球鄺港傑兩人

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件在高等法院續審，控方今午（3日）傳召DNA專家作供。



專家供稱，他指在鎚柄上找到的DNA屬單一來源，並與鄺港智的基因圖譜吻合，亦排除是另兩名被告，認為世上找到另一個有相同基因的人機率「好低好低」。專家又指，要在物件上留下基因，需要時間和力度，例如握過或摩擦物件，普通觸碰並不能把基因轉移到物件上。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

總化驗師衛永剛博士指鎚柄上找到單一的DNA樣本，並與鄺港智的基因圖完全吻合，認為找到相同DNA的人，機會率是好低好低。(朱棨新攝)

第三被告鄺港智。(資料圖片)

警方在龍尾村單位內檢取得多件工具，包括一個鎚。（梁偉權攝）

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，之後疑遭人謀殺及肢解。(Abby Choi IG)

鎚柄上的DNA與鄺港智圖譜完全吻合

政府化驗所總化驗師衛永剛博士作供，他是一名DNA專家證人。衛稱他於2023年2月到龍尾村單位協助尋找法證證據，並在檢取後送往政府化驗所化驗。衛指警員在現場要檢取什麼證物，他亦有提供意見。

衛稱，他在一個鎚子的手柄發現的DNA，經分析和比對後，發現該DNA和鄺港智的DNA圖譜完全吻合。衛因此推斷，在鎚子手柄上的DNA有可能來自鄺港智。

隨機相符機率僅62億分之1 機會好低好低

他又稱「隨機相符機率」為62億分之一，並解釋該機率即是隨意找一個人，該人不是鄺港智但有相同DNA，該機率為62億分之一。衛庭上形容該機會率：「真係好低好低。」

需要力度和時間才可在物件留下DNA

被問及鄺港智是否使用和握住該鎚子手柄，才留下DNA，衛稱是，他又解釋，要成功轉移DNA：「要有啲力揸住或有啲磨擦。」而且相關接觸需要「一啲時間，唔可以話掂一掂，就可以DNA傳咗過去嗰度。」控方問，需要力度和時間才可在物件留下DNA，衛同意。

鎚柄上的DNA屬單一來源 排除屬另兩名被告

衛續指，鎚子手柄的DNA屬單一來源。他亦比對另兩名被告鄺港傑和鄺球的DNA，可以排除鎚子手柄DNA來自這兩人。

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