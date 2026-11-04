香港國際眼鏡展開幕逾600間展商參展　業界望借香港開拓海外市場

貿易發展局主辦的第34屆香港國際眼鏡展今日（4日）起一連三日在灣仔會議展覽中心舉行，吸引來自14個國家及地區、超過600家展商參展，展示眼鏡產品、鏡片、驗眼儀器及智慧眼鏡等最新方案。面對環球市場變化，不少業界積極尋求新商機，希望透過香港平台開拓海外市場。



貿易發展局主辦的第34屆香港國際眼鏡展今日（4日）起一連三日在灣仔會議展覽中心舉行。（貿發局）

貿發局署理總裁林玉鳳表示，香港國際眼鏡展一直是業界重要的商貿平台，協助企業建立環球聯繫及開拓新市場。今年展會吸引來自34個國家及地區的買家團來港採購，涵蓋東盟、中東、歐洲及拉丁美洲等市場，反映環球買家持續透過香港發掘優質供應商及創新產品。

隨着企業加快拓展海外業務，產品創新亦成為提升競爭力的重要一環。今屆展會多款人工智能（AI）眼鏡亮相，除了具備即時翻譯、導航及語音互動等功能外，部分產品更可協助整理對話內容及生成會議摘要，吸引不少買家駐足了解。業界認為，隨着技術日趨成熟，AI眼鏡有望成為未來市場的新增長點。

貿易發展局主辦的第34屆香港國際眼鏡展今日（4日）起一連三日在灣仔會議展覽中心舉行。（貿發局）

此外，人口老化帶動銀髮經濟發展，不少展商亦推出專為長者及視障人士而設的產品，包括自動對焦老花眼鏡、骨傳導助聽眼鏡及視覺輔助設備等。業界期望藉展會把握環球市場新需求，在鞏固傳統市場之餘，進一步拓展海外商機。