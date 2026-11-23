宏福苑火災後，歐太一家六口失去家園，暫住同區的過渡性房屋。她不想兒子生活走下坡，如常送三個兒子上學，為他們張羅午膳、報名課外活動，也在屋內添置玩具和家具，她說童年時間不長，應該過得無憂無慮。她一度以為孩子能適應，直到偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，畫上字句讓她難以忘懷：「宏福苑大災難，我失去了我的童年」。

火災距今一年，在安頓孩子之際，他們同時面對長遠安置的難題，政府推出「特設銷售計劃」收購宏福苑業權，但歐太幾經掙扎決定不出售業權。她坦言尚未找到合適單位，亦期望政府交代火災成因和改革方案才作選擇。宏福苑獨立委員會已公布調查報告，政府設立的的售業權「死線」亦早已過期，最新數字顯示超過96%業主已完成簽署出售宏福苑單位的買賣協議，但歐太稱，她依然不後悔當初決定。



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歐太曾將這幅全家福帶回宏福苑已經焚毀的家中。在過渡屋，她也不時拿起，回憶以往快樂時光。圖為攝影記者多重曝光拍攝。（夏家朗攝）

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從清水樓拼湊「家」形狀

走進歐太暫居的過渡屋，屋內佈置與一般家庭無異：三個兒子各有一盒爆旋陀螺，廳內放有單車、沙發，牆上還貼有一幅全家照。她說，該單位原本是「清水樓」，沒有任何家具，有賴慈善機構和義工送物資，這個單位才拼湊成「家」的形狀。

惟家具俱全，不等同於心安之處。歐太說搬進該單位一年，不論小朋友抑或家長，仍無法稱之為家：「始終沒有在宏福苑的時候自在。放假我們會選擇外出閒逛，不想留在這裏。」她留意到，小朋友只會稱呼「過渡屋」，不說「返屋企」，「我們都有個共識，每次說好掛住屋企或者我想返屋企，都仍然講梗宏福苑。」

心安之處，始終是那陪伴小孩成長、位處宏泰閣的低層單位。

歐太與三個兒子。（夏家朗攝）

11年家庭主婦 因大維修變法團成員

回溯至2014年，歐太夫婦新婚後誕下長子，抽中「白居二」後購入單位，看中宏福苑交通便利、有休憩公園，且距離娘家只有約15分鐘步程，方便長輩照料兒子。

居於宏福苑11年，歐太主力照顧三個孩子，並非從一開始關心屋苑事務，笑稱起初彷如「住酒店」。直到他們收到律師信通知要「夾錢」做大維修，才開始出席簡介會，更應街坊邀請參選法團，邊學邊翻閱文件跟進工程。法團在中秋等節日舉辦活動，她開始帶兒子參與。宏福苑不經不覺間從「酒店」變成「家」。能背誦八幢大廈的具體名稱和次序，她笑言只是大火發生前一年的事。

大火當日，歐太的丈夫於下午3點半曾查看屋內閉路電視影像，當時已見窗外火光熊熊。那是歐太屋企被焚毀前的最後影像。（受訪者提供）

歐太憶述，當日在社區會堂外看着宏福苑多幢大廈被火吞噬。（受訪者提供）

慶幸三子不曾經歷那燒焦味

「宏昌閣起火，有消防來緊。」2025年11月26日下午，歐太正在學校聽講座，屋苑通訊群組突然彈出訊息。她馬上乘的士回到宏福苑，驚見自己住的宏泰閣同樣起火。如今回想，她仍覺觸目驚心，「原本以為兩座都可以救得熄火，當然情況較嚴重，預咗返唔到去。但原來會火燒連環船，我們只可以在外面望着很多座一齊燒。」

唯一慶幸的是，小朋友當時尚未放學，傍晚由校方和祖父母託管，不曾感受過火災散發的熱力、不曾聞過刺鼻的燒焦味、不曾聽到物件跌落霹靂拍勒聲響，「如果他們現場感受那種震撼、恐怖，留下的陰影會更大。」

宏福苑宏泰閣居民歐太5月29日上樓，其單位已嚴重焚毀。（歐太提供）

宏福苑宏泰閣居民歐太（右）帶同全家福上樓，並在牆上噴上「人在家在」，她表示，這是她與丈夫在火災後對孩子說的話。（歐太提供）

單位焚毀 難向孩子啟齒

單位付諸一炬，夫婦難以接受，更不知如何向孩子啟齒。歐太形容，小朋友在溫室長大、無憂無慮，擔心其情緒受影響。後來政府兩度開放予居民上樓執拾，夫婦亦沒有帶孩子上樓，只是印出全家福，透過相片將孩子「帶上樓」。

小朋友趁着上學午膳時間罕有地致電媽媽，問她屋內狀況如何、有否拾到他的物件？歐太欲言又止，僅稱「屋企好亂，下次再找」，亦不敢向他們展示屋內相片。

單位付諸一炬，夾萬燒至變形，包括護照在內等物品已焚毀。（夏家朗攝）

母心痛小孩「扮大人」

火災後他們夫妻、三個兒子連同外傭共六人，搬到大埔的過渡性房屋，小朋友上學路程比宏福苑遠。昔日三兄弟讀同一間小學，常坐的士回校；現在則提早一個多小時起床，轉兩程車返校。就讀小二的幼弟覺得麻煩，不願早起；讀小五的二弟則躍躍欲試，想嘗試自己返學。

歐太稱，留意到兒子比以前獨立和懂事，希望盡量減少父母負擔。不過這種「扮大人」、沒有流露傷感的模樣，讓她既心痛又擔憂。

歐太接送兒子坐巴士上學，兩度經過宏福苑。（夏家朗攝）

偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，圖畫以黑色筆觸繪畫宏福苑外貌，畫上既似火舌又似眼淚的點滴形狀，寫有「宏福苑大災難，我失去了我的童年」、電子遊戲GTA等遊戲玩具。（受訪者提供）

子衣櫃藏畫訴失童年回憶

夫婦在屋內添置家居和電器，希望小朋友每日回家都覺得多了物品，令他們尋回家的感覺。當他們打算購置煮食爐，三兄弟一致反對，說家裏只能用電爐，煮食爐會生明火，絕不能用。家俬應有盡有，同時她不斷向孩子強調「人在家在」，失去家園後仍可逐步處理善後。她一度以為三兄弟能適應。

直到一次，她偶然看到兒子藏在衣櫃裏的畫，圖畫以黑色筆觸繪畫宏福苑外貌，畫上既似火舌又似眼淚的點滴形狀，寫有「宏福苑大災難，我失去了我的童年」、電子遊戲GTA等遊戲玩具。她當下得知，即使小朋友沒有親歷其境，事件對他們影響甚深。

歐太接送兒子坐巴士上學。（夏家朗攝）

尋臨床心理學家治療 維持生活免走下坡

她聯絡臨床心理學家分別為他們一家治療。在專業人士指導下，夫婦首次向小朋友展示屋內相片。

她憶述三兄弟頓時熱淚盈眶，屢問「這是否房間？」「那是否我的單車、我的玩具？」她後來才知道小朋友以為屋企只是些微薰黑，不知原來燒到無任何東西認得到。如今幼弟仍會思念舊屋的「黃色被被」，歐太特意到分店欲重新購買，但獲告知停產，款式已更替。

為免讓三兄弟生活轉差，歐太如常為他們參加課外活動，「盡量不希望他們的生活與宏福苑的時候相比有太大改變，不想因為宏福苑，就要停止所有活動，不想令他們覺得宏福苑這件事不能解決。」

歐太家裏有一幅全家福。（夏家朗攝）

拒售業權 尚未尋覓合適單位

在安頓孩子之際，長遠安置的難題卻懸而未決。政府擬明年立法收回業權，又曾言單位市值或歸零，歐太幾經掙扎決定不出售業權，過死線後更反而鬆一口氣，她認為尚未找到足以容納一家、便利小朋友上學的單位，而且她未能消化到海量資訊。

她又說，死線當日獨立調查報告尚未出爐，未知具體改革方案、屋苑管理制度會如何改善，影響其在港置業信心，「起碼我要知道宏福苑發生什麼事，有白紙黑字記錄宏福苑的悲劇、這慘痛歷史和教訓。既然未搵到合適方案，我們選擇冒險等待。」

歐太的過渡性房屋單位面向宏福苑。（夏家朗攝）

寄語兒子逆流仍要尋真相 願承擔後果

事發距今一年，歐太認為宏福苑事件尚未完結。她憶述災後初期疲於臨時安置事宜；直到收到政府收購業權意向書一刻，才覺得開始面對重要抉擇。談及未來，她仍然想置業，讓小朋友參與屋內設計、裝修，添置屬於他們的事物，「始終過去一年他們失去了安全感和歸屬感囉。大家表面生活如常，但心裏面都各自無法填補的洞。」目前的過渡性房屋每月續約，未知何時要遷離，若收到搬遷信，便要30日內離開。

歐太坦言不後悔拒售業權的決定，同時向小朋友寄語，「當你有事情不明、或者有違內心，就要尋求真相和結果。你不一定要隨波逐流，但一定要有自己思想和判斷。這個決定雖然與大多數人不同，但都要出來問、出來講，嘗試得到想要的答案。將來就算做任何一個決定，都要為自己的決定負責，甚至承擔後果。」

歐太三個兒子。（夏家朗攝）

宏福苑大火一周年｜拒售業權 歐太在過渡屋拼湊「人在家在」的形狀

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