周慧賢涉被殺案　化驗師推斷周遇襲倒在地氈　滿身鮮血被拖入浴室

瑜伽導師周慧賢身中逾40刀伏屍尖沙咀麗思卡爾頓酒店房案，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺受審，案件（HCCC148/2024）今（6日）在高等法院續審。



政府化驗師楊思萌根據現場環境推斷，死者可能在酒店房內，走至浴室門外兩個衣櫃之間位置遇襲，導致身上大量流血。她其後曾靠在左邊衣櫃上，血液因此沾到衣櫃門的內側。最終她倒在地氈上，滿身鮮血地被拖行到浴缸。



被告勞浚銘（洋名Alex，被起訴時28 歲）被控一項謀殺罪。控罪指，被告於 2022年6月29日至6月30日期間，於香港尖沙咀麗思卡爾頓酒店一房間內謀殺女子周慧賢。

被告勞浚銘否認謀殺前女友周慧賢。(資料圖片)

化驗師根據酒店房內的血跡，推斷女死者周慧賢在衣櫃前遇襲，滿身鮮血下被拖行入浴室。（網上圖片)

洗手間門前有染血被子和枕頭

政府化驗所化驗師楊思萌供指，她在2022年7月1日凌晨到場作科學鑑識，她在現場取得了13個血液樣本，並就此分析及撰寫報告。楊稱，當天在近房間入口、廁所門前的走廊位置，有滴落型的血跡。在走廊盡頭、洗手間門前的兩個衣櫃之間，有染血的被子及枕頭，以及一大片滲透的飽和血跡。她解釋，當大量血液積聚滲透在地氈等吸附性物料上，即是飽和形態，並以此推斷事主當天曾停留在此位置。

似有帶血的人轉移血跡至衣櫃內側

此外，她在洗手間門外左邊的衣櫃內側，發現一大灘轉移血跡。楊指，根據方向及血跡形態推斷，該血跡應由一個帶血的人，靠在衣櫃櫃門上形成，很大機會來自死者。

衣櫃左門發現噴射型血跡

楊又在右邊衣櫃的左門內側，發現一灘噴射型的血跡。楊解釋，此類血跡會在外力影響下，令血液飛濺至物體表面形成。化驗結果顯示，這灘血跡很有可能來自被告；在右門內側上，另有一灘打擊（impact）形態的血跡，可能是死者身上帶血，受撞擊下血液飛濺至另一表面上造成，另在衣櫃的右側一個酒櫃上，亦有噴射形態的血跡。

認為死者被拖到浴室

在案發現場的浴缸前，有斷斷續續的塗抹血跡。楊分析指，此與死者被拖到浴缸的形態相符。而浴缸表面則有流動形態血跡，相信血液應該來自死者。

部份血跡可能是被告沖身時產生的

此外，浴室內的淋浴間的玻璃門及水喉手柄的表面上，有塗抹形態血跡，分析顯示很大機會來自被告。楊解釋，此類型血跡由沾血的表面，例如是手指，接觸無血的表面形成；在洗手台上，亦找到稀釋形態的血跡。她推斷，這些血跡可能是被告沖洗身上血跡時所產生的。

推斷死者倒在地氈滿身鮮血被拖行

根據現場觀察所得，她推斷襲擊可能在兩個衣櫃之間發生，而當時衣櫃門完全打開。傷者當時身上大量流血，曾靠在左邊衣櫃上，血液因此沾到衣櫃門的內側，然後倒在地氈上，滿身鮮血地被拖行到浴缸。

楊稱不會採集全部血跡樣本

楊在辯方盤問下指，不會採集現場的全部血跡，只會採集有血濺現象、值得分析的血跡。辯方指出，第一次襲擊在左方衣櫃發生，第二次襲擊則在右方衣櫃發生，楊指無法透過檢驗確認。

被告案發當日穿淺色衣服

庭上播放多條閉路電視片段，可見被告在當天身穿淺色衣服，先後前往Delvaux、Hermes門名及陳枝記刀莊，再到死者家中，與她一起前往案發酒店。

離開酒時時換上深色衣服

死者最後的身影出現在案發樓層的走廊，與被告一起進入涉案房間。其後被告換上深色衣服獨自離開。他之後多次出入酒店，曾前往銀行提款，亦曾在酒店的酒吧逗留約兩分鐘後離開，最終在律師陪同下前往黃大仙警署自首。