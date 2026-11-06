地盤工大埔墟站外草叢縱火　想令在囚債仔關注　官先取精神科報告

地盤工人涉拿著白電油入港鐵大埔墟站時被職員截停，他之後離開，不久後站外一處草叢起火。地盤工被捕時發現他身上有紙條寫著：「因輸了所有錢所以準備離開世上……」。地盤工今（6日）在區域法院承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪（DCCC 912/2025）。



辯方求情指，被告想向被還押的債仔追債，故想縱火令債仔擔心安危而還錢。暫委法官李國輔聞言指說法匪夷所思，且被告曾有縱火前科，懷疑其精神有問題，把案押後至11月20日判刑，以為被告索取精神科報告。



被告張漢基在區域法院承認縱火。(黃浩謙攝)

官指案地點近巴士站

被告張漢基（39歲，地盤工人）承認於2024年11月13日，在大埔墟站A2出口22號舖附近草叢，用火損壞或摧毀草叢，罔顧該財產是否會被損壞，及罔顧他人的生命安危。

暫委法官李國輔指，案發地點鄰近巴士站，很大機會波及無辜途人，且這已是被告第四次犯縱火罪，必會加刑。

辯方指被告獄中有感召信了主

辯方求情指，被告的朋友欠他錢，但對方正還押，被告想藉縱火，令債仔關注其安危，從而還錢。此外，被告在獄中有感召，現信了主。被告有看精神科紀錄，他在案發前一個月出院，繼而犯下本案，案發時或受影響作出錯誤判斷。

官認為被告說法好難接受

李官聞被告縱想迫人還錢，直言：「好難接受。」並反問：「錢都唔還畀你啦，仲擔心你安危？匪夷所思。」李官又指，早前裁判法院為被告索取的精神報告顯示，被告稱他為了逃避債項而縱火，與他今日的立場截然不同。辯方回應，被告不同意報告內容。故李官決定再為被告索取精神科報告。

被告帶白電油入港鐵被職員截停

案情指，被告在案發日下午5時許，在大埔墟站帶著一罐工業白電油出現，被職員截停。被告隨後帶著電油走到涉案草叢，約1分鐘後草叢有一團火焰。被告放低該罐電油後跑向巴士總站。

不久後站外的草叢起火

港鐵在5時52分獲市民通報大埔墟站A2出口外草叢起火，職員用水淋熄火種，見草叢旁邊有罐電油，於是報警。該罐電油被發現剩餘約3分之2，火警有可疑。

被告身上有字條稱輸了所有錢

被告在翌日被捕，他在警誡及錄影會面均否認犯案。警方在被告身上搜出一張字條，寫上「你好：我是張漢基，因輸了所有錢所以，所以準備離開世上，所以事情於人無關。簽！張漢基」｡