筲箕灣食水有瀝青　水務署4招跟進　供水回復清澈兼沉積物減少

筲箕灣道潤民商業中心對開一地盤上周二（10月27日）有工人疑意外鑿穿水管，水務署隨即派員搶修，同日晚上9時半起，筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應陸續恢復，惟事後有不少居民在網上反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部分人家中使用的濾芯迅速變黑。水務署指出，「雜質」是源自政府供水系統上游採用瀝青作為內壁保護層的鋼管，食水樣本化驗結果顯示所有樣本均符合《香港食水標準》，不影響市民健康。



水務署今日（11月6日）在Facebook專頁「滴惜仔」交代事件最新發展，採取4項措施解決事件，分別是成立專隊為受影響用戶沖洗水錶、向用戶及屋苑管理處提供技術支援、利用機械人設備協助清洗大廈的食水貯水缸，以及沖洗內部供水系統及清理沙隔，經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。



水務署經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。（水務署Facebook圖片）

署方解釋上周二（10月27日）早上，一條位於筲箕灣道的主分配水管因路政署承建商的道路維修工程意外受損，影響筲箕灣及部分西灣河用戶的食水供應。隨後經本署工程團隊的搶修，受影響用戶的食水供應已於當日晚上9時半起陸續恢復正常。

在搶修工程結束並恢復供水之前，需要先沖洗分配水管，但由於是次在筲箕灣及西灣河一帶的停水事故涉及龐大而複雜的供水管網，因此沖洗過程中因水流和水壓變化或可能會揚起政府供水管網或大廈內部供水系統內的沉積物，導致個別用戶的用水在恢復供水初期可能會出現有微量沉積物的情況。署方建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啟水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩使用。

水務署經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。（水務署Facebook圖片）

在是次恢復供水後，署方有接獲筲箕灣東大街、西灣河街及愛秩序灣一帶用戶食水出現微量沉積物的查詢，並在接獲查詢後已即時派員到場視察及積極跟進事件：

1. 成立專隊為受影響用戶沖洗水錶



2. 向用戶及屋苑管理處提供技術支援



3. 利用機械人設備協助清洗大廈的食水貯水缸



4. 沖洗內部供水系統及清理沙隔等



水務署經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。（水務署Facebook圖片）

署方指出，經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。署方一直聯同當區區議員密切監察區內情況，目前相關查詢個案已呈緩和趨勢。此外，署方亦與香港中華煤氣有限公司緊密合作，針對微量沉積物引致堵塞熱水爐的問題，採取即日跟進措施。

署方非常重視供水水質。事件發生後，署方人員已即時在政府供水網絡，以及在區內大廈的內部供水系統位置抽取食水樣本進行化驗。化驗結果顯示，部分食水樣本中含有微量沉積物，當中包括屬惰性物質的瀝青。調查結果反映食水中的黑色沉積物是源自政府供水系統上游採用瀝青作為內壁保護層的鋼管，因是次筲箕灣道水管維修後的沖洗過程中被揚起，並帶到下游的供水網絡。然而，所有樣本均符合《香港食水標準》，顯示食水不會影響市民健康。

水務署經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。（水務署Facebook圖片）

署方明白微量沉積物會影響用戶的用水觀感，因此署方已加強沖洗區內相關政府喉管及濾網。署方亦已就事件與區內大廈管理處保持緊密聯繫，亦按大廈需要在附近放置水車及水箱以提供臨時供水服務。此外，署方亦建議和積極協助有需要的大廈於其內部供水系統安裝濾網，以有效阻隔沉積物。

另外，署方亦再次建議用戶，如食水在喉管內停留了一段時間（例如於每天早上首次使用水龍頭時），應先把水龍頭開啟一段時間，待來水清澈後才作飲用。

水務署經處理後，現場的供水已回復清澈，而區內供水出現沉積物的情況亦逐步減少。（水務署Facebook圖片）

署方會持續派員跟進區內有關水質的個案。用戶如在屋內水龍頭放水後仍然發現食水有微量沉積物的情況持續或在相關問題上需要協助，可聯絡大廈管理處或致電水務署客戶服務熱線2824 5000，署方會盡快安排人員跟進。

該段採用瀝青作為內壁保護層的鋼管已包括在大直徑水管風險為本改善工程的合約內。有關水管改善工程已於2025年10月展開，現正於沿耀興道近興東邨至太寧街一帶敷設臨時喉管，並爭取於今年年底進行臨時接駁，以替代該段採用瀝青的水管。至於後續的永久供水喉管改善工程則預計於2028年1月竣工。

▼10月27日筲箕灣爆水管▼



筲箕灣道潤民商業中心對開一地盤上周二（10月27日）有工人疑意外鑿穿水管，水務署隨即派員搶修。（資料圖片/黃偉民攝）

2026年10月27日，筲箕灣爆水管，西灣河至香島一帶停水，水務署派出水車。（資料圖片/黃偉民攝）

2026年10月27日晚上約7時半，水務署工程團隊已接駁喉管。（資料圖片/梁偉權攝）

▼工程完成後食水含大量瀝青▼



近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質，部分人家中使用的濾芯迅速變黑。（社交平台截圖）

近日網上有不少居民反映，供水恢復後，食水含大量黑色點狀的雜質。（社交平台截圖）