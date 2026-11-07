直資擴容｜聖保羅書院校長稱有意參與　研與校外機構合作提供舍位

政府在2025年《施政報告》中提出「直資擴容」計劃，本學年開始，直資學校可增加錄取持學生簽證的非本地生名額。聖保羅書院仍未參與計劃，校長麥志豪透露，校方有意參與其中，惟暫未能提供宿位以支援學生，正研究與坊間機構合作，在校外提供宿舍。他強調，會在取得家長、教師等持分者共識，並在配套成熟後，才向局方申請擴容。



聖保羅書院今日舉行中一入學簡介會，不少家長前來取經。(黃寶瑩攝)

教育局早前公布，本學年共有48間直資校獲批參加計劃，即容許申請增加班數或學位，以擴大取錄持學生簽證的非本地學生。最終有14間學校合共取錄170名海外生。

聖保羅書院暫未有參與計劃，亦未有取錄外地生。麥志豪表示，學校有意參與其中，惟暫未能提供宿位以支援學生，正研究在校外提供宿舍，與坊間服務供應商合作。他強調，會在取得家長、教師等持分者共識，並在配套成熟後，才向局方申請參與。

學校禮堂幾乎滿座。(黃寶瑩攝)

學校未見人才子女有上升趨勢

近年大批人才子女來港入學，校長麥志豪表示，學校有在各級取錄人才子女，惟數目不多，且不見上升趨勢。他提到，學校設有由老師及同學成立的關愛團隊，協助新來港的學生，及其家長熟習周邊環境。至於語言問題，他說，學校以英語為主要學習語言，相信學生願意互相溝通。

對於有本地家長憂慮人才子女湧港，加劇本地生升學競爭，麥志豪表示，不否認會改變讀書學習的文化，但每個學生的學習進度取決於自身努力。他又提到，現時公開試不會採用相對評分，即所謂的「拉curve」，而是看學生的能力是否達到等級。他認為學生只需做好自己，無須過份擔心競爭。

聖保羅書院校長麥志豪表示，重視學生語言流暢度。(黃寶瑩攝)

重視學生表現自然、做自己 考對時事看法

聖保羅書院下學年共有210個中一學額，約110個學額供附屬小學的學生，外校生則佔約100個。符合資格的學生，校方會邀請安排明年2月27日到校面試，面試以英文和中文進行。

麥志豪說，會視乎每年學生的能力，決定邀請多少學生到校面試，有信心學校課程對家長而言有吸引力。他續指，校方不會盲目挑選成績最好的學霸，而是要挑選兼顧學術能力與全人發展的學生。他指，學校收生以學生的能力、家長的意願為依歸，強調收生無考慮學生的家庭背景。

至於面試有何需注意，麥志豪指，學校注重學生的語言流暢度，希望他們「自然一點、做回自己」。他提到，這個世代的小朋友較專注於電子產品，對周遭發生的事則較冷漠，並透露面試的時候會考核學生對時事事件的看法，要求他們進行小組討論。他重申，學校重視學生的人際與溝通技巧，以及解難能力。