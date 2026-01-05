兩校爭足球場　航海學校14歲男被捕　涉襲擊8歲聖保羅書院小學生

聖保羅書院小學學生上月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行，與航海學校的學生懷疑因足球場爭執。一名8歲男童及其家長報警，報稱有人將足球踢向其胸部，又推其面部令他跌倒。警方今日（5日）回覆稱，上月30日在黃大仙區拘捕一名14歲男童，涉嫌襲擊致造成身體傷害，獲准保釋候查。



保良局賽馬會北潭涌度假營。（保良局圖片）

聖保羅書院小學學生上月19日到保良局賽馬會北潭涌度假營學校旅行。據了解下午1時半，一班小學生在足球場踢足球，懷疑與航海學校學生因為使用球場問題爭執。8歲姓莊的男童報稱被對方用足球踢向胸部，隨即再被人用手推面部致失平衡跌倒。男童臉、上身及腳部受輕傷，由家人陪同下前往明愛醫院治理。警方其後通緝一名年約13至16歲的男子。

警方拘一名14歲男童 涉嫌襲擊致造成身體傷害罪

警方今日（5日）回覆《香港01》查詢表示，黃大仙警區刑事調查隊第七隊調查後，上月30日於黃大仙區以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪拘捕一名14歲男童。男童獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。

聖保羅書院小學表示由於事件已由警方接手處理，現階段不便回應。（學校網頁圖片）

聖保羅書院小學早前回覆表示由於事件已由警方接手處理，現階段不便回應。學校會繼續關顧學生的情況及需要，並且盡力配合警方調查。

航海學校梁副校長早前回覆稱，當日中二級共24名學生及4名教職員前往保良局賽馬會北潭涌度假營旅行。校方稱已積極主動向帶隊職員、學生及營舍了解事件，一向極度重視學生的操行及紀律，致力培養學生良好的品格與德行。

保良局表示，一向重視營地使用者在度假營內的行為表現，亦會提醒用營團體成員需遵守營地使用守則，團體負責人在租營前會簽署文件確認團員會遵守規則，包括不能在營地內打架。營地得悉警方及相關學校正處理事件，營地會配合警方的調查工作，並與相關機構保持溝通，及於有需要時提供適切可行的協助。