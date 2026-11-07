聖保羅書院辦入學簡介會　高才爸欣賞港全方位教育　競爭無可避免

直資男校聖保羅書院今（7日）舉行兩場中一入學簡介會，不少家長帶同小朋友前來「取經」。有高才家長攜同就讀小六的兒子到場了解，稱欣賞香港學校重視全方位教育，提供更多種類課外活動。對於部份本地家長憂慮人才子女來港讀書會加劇入學競爭，他認為競爭是無可避免，讓小朋友從小便有競爭意識是件好事。有本地家長則帶同就讀五年級的小朋友參加講座，希望提前了解學校，有充足準備。



直資男校聖保羅書院今日舉行兩場中一入學簡介會。（黃寶瑩攝）

不少家長帶同小朋友前來出席簡介會。（黃寶瑩攝）

聖保羅書院本年度申請入學的時段為今（7日）至本月30日，下學年一共提供110名額予非直屬小學。校方會於2027年2月27日舉行面試日，面試分別以英文及中文形式進行。校方會揀選學生到校面試。

現在我不和他們競爭，但你成年後難道不競爭嗎？ 劉先生

劉先生從事教育行業，約4至5年前透過高才通簽證來港。（黃寶瑩攝）

高才爸欣賞港教育更多元化、效率高

劉先生從事教育行業，約4年前透過高才通簽證來港。他的兒子正就讀小六，劉父稱希望為他報讀「Band 1」學校，會視乎兒子的模擬考試成績再作決定。

他認為，香港社會較內地更多元化，包容度及效率亦較高，且學校提供更多種類的課外活動，重視全方位教育。

劉同學表示，在港讀書功課量較少，壓力不大。（黃寶瑩攝）

人才子女：來港讀書功課較少、壓力不大

劉同學表示，在港讀書功課量較少，壓力不大，有更多時間參與興趣活動；校內藍球隊、奧數隊都有參與其中。

對於有本地家長擔心人才子女湧港讀書會加劇入學競爭，劉父指，競爭無可避免，讓小朋友從小便有競爭意識是件好事，「你可以說，現在我不和他們競爭，但你成年後難道不競爭嗎？比如說你想他們去哈佛、清大、北大，你以後也會面對競爭」。

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優才媽帶同小四兒子提前取經 稱港教育具國際化視野

不願出鏡的王小姐從事IT行業，透過優才計劃來港，其子正就讀小四，希望提早帶他多了解不同學校。她指，香港的教育環境最吸引人的地方，在於英語學習環境、更具國際化視角。她亦為兒子報讀游泳、藝術等課外活動，每月花費約5,000元至6,000元，希望提升競爭力。

對於大批人才子女來港讀書被指會加劇入學競爭，王小姐指，無論是內地或香港，只要想追求最頂尖，競爭就無法避免，「你想躺平，哪裡都不用競爭了」。她又指，內地與香港的學習環境同樣有俗稱「內卷」的過度競爭，不存在人才子女來港便不「卷」的情況。

梁先生（右）認為，近年政府推行留學香港品牌，不少外地學生來港升學，認為此舉加劇競爭。（黃寶瑩攝）

本地家長帶同小五兒子出席簡介會

本地家長梁先生，今日帶同就讀小五的兒子，來到聖保羅書院了解，擔心到明年才了解學校時間會不充足。近年不少人才子女來港升學，他認同此舉加劇競爭，學生的壓力亦相對增加，會協調兒子做好時間管理，平衡學習與課外活動。