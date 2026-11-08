甯漢豪再談建造業「爛到不能再爛」：是其是，非其非　罰則將加辣

本港建造業過去一年醜聞不斷，立法會議員林哲玄去年對業界「爛到不能再爛」的批評再次被社會憶起。發展局局長甯漢豪在電視節目中，再被問到看法，強調要「是其是，非其非」，承認業界有害群之馬「鑽空子」，政府未來會加強相關罰則，例如日後若有承建商違反誠信相關法例，毋須經過程序即可除名。



發展局局長甯漢豪。（資料圖片／梁鵬威攝）

我諗「爛得不能再爛」呢一句就真係差不多係講緊整個業界都好爛，你先至係不能再爛啦。但我諗我哋都係要是其是、非其非。 甯漢豪再回應「爛到不能再爛」論

發展局局長甯漢豪在今日（8日）電視節目《講清講楚》中，被問到過去一年建造業醜聞不斷，當初不同意業界「爛到不能再爛」的想法有否改變。甯漢豪認為要「是其是，非其非」，強調香港有不少有效益的基建，「我覺得其實個業界入邊有好多人都係盡緊佢哋嘅責，做緊佢哋應做嘅工夫。」

但甯漢豪承認，業界的確有人不守規矩、「想鑽空子」，政府會加強規管及懲處。她舉例，工程偏離圖則的最高罰款，會由現時100萬元增至300萬元。紀律處分制度亦會加辣，若承建商紀錄持續不良、持續收警告信，即使未至於被檢控，當局亦可啟動紀律處分機制，若違反誠信相關法例，更毋須經過程序即可除名。

她又指，當局會加強抽查，特別是涉及鋼筋、石屎強度等與結構有關的環節，屋宇署近日已要求落鋼筋時，要交影像紀錄予屋宇署。她又不排除日後會有扣分制，但認為「下一個階段」才需要探討。