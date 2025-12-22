「爛到不能再爛」醫管局工程造假分判商　同涉市建局、機管局地盤

五間醫院擴建工程分判商「諾和工程」監測震動涉造假，醫管局接獲《香港01》查詢後報警。醫療衞生界議員林哲玄因而批建築業界「爛到不能再爛」。《香港01》連月調查發現，牽涉範圍不只在醫管局，更包括市建局五個土瓜灣重建地盤工程及機管局二號客運大樓工程。

上述工程由「諾和」做環境監察量度噪音及塵埃。市建局稱發現有兩個發展商地盤有偽造證書，餘下二個地盤未確實真偽；環保署稱曾發現「諾和工程」在二號客運大樓工程，未符環境審核程序作測試，須重新測試。多間儀器供應商終止與「諾和工程」合作，機管局及市建局稱已停止「諾和工程」工作。



聖母醫院門口都有一個掛在牆上的灰色盒子，寫有「諾和工程」，期間有職員打開盒子，檢查監測震動的儀器。（何頴賢攝）

醫管局在10日發新聞稿稱，瑪嘉烈醫院擴建工程總承建商中鐵建設集團，發現負責監測工程震動的分判商「諾和工程」，提交的監震儀器校正證書是偽造的。醫管局新聞稿特意提到是接獲《香港01》查詢後，才與負責認證的檢測機構，確認相關校正證書的真偽。究竟這些「監測震動儀器」校正造假影響有多大呢？

地盤工程震動 可影響手術室、X光室等儀器運作

醫管局指涉及五間醫院的擴建工程，《香港01》的調查發現問題遠不止於此，涉及機場、市建局等多個地盤，現在先從醫院講起。

醫院擴建和地盤工程產生的震動，可能會影響精密的醫療儀器，所以在醫院門口、手術室、X光室等位置都會放置監測震動儀器，以確保工程震動不會影響手術或影像造影。該批監測震動儀器需要每年校正，若發現震動超出標準，會提醒承建商注意工程震動；若超標嚴重的話，便會要求立即停工，並改善施工方法，確保醫院運作不受影響。若果儀器不校正，數據準確度都會成疑，最嚴重或可影響手術室的運作。

聖母醫院見職員檢查監震儀

記者在11月初到瑪嘉烈醫院門口旁邊，見到擺放監測震動儀器黑盒。聖母醫院門口同樣都有一個掛在牆上的灰色盒子，並寫有「諾和工程」，期間有職員打開盒子，檢查監測震動的儀器。有工程人員不時回頭，望向記者拍攝的方向。

涉事的分判商為「諾和工程」，除已知的瑪嘉烈醫院外，「諾和工程」還有為聖母醫院、廣華醫院、北區醫院及葛量洪醫院的擴建工程作監測震動，合約款額共約220萬元。

「諾和工程」欠儀器供應商「北微傳感科技」約12萬元人民幣，「北微傳感科技」自8月起終止合作。（讀者提供）

「諾和工程」欠雲端監測平台「視盷科技」約44萬元人民幣，「視盷科技」自8月起終止合作。（讀者提供）

儀器及監測平台供應商終止合作

在這五個監測震動工程，「諾和工程」均使用「北微傳感科技」儀器及「視盷科技」的雲端監測平台，監控醫院擴建工程震動數據。但是《香港01》發現「諾和工程」同時欠兩間公司分別約12萬元人民幣和44萬元人民幣，兩間公司自2025年8月起，已停止向「諾和工程」提供服務。

根據一般工程合約，「諾和工程」理應只可用同一款儀器，若要更換其他品牌的儀器，須通報總承建商及醫管局，過程十分複雜，不易更換。

醫管局確認瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程，「諾和工程」提交的「廣東中正航計量檢測有限公司」五張校正證明書屬偽造。(梁祖饒攝)

瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程旁邊的醫院門口位置，黑色盒子會擺放監測震動儀器。(梁祖饒攝)

儀器已停用四個月 數據從何來？

醫管局現時在新聞稿稱，過去半年無接獲任何工程震動，而要暫停醫療服務的公告，稱有需要時會以手提儀器監測，但「諾和工程」的儀器及監測平台已停用近四個月，最近四個月數據究竟是如何收集的呢？又是否有偽造數據呢？要等待醫管局及警方進一步調查。

另外，醫管局在新聞稿亦發現偽造的校正證書，醫管局已經報警處理。醫管局提到的證書，就是這一封由「廣東中正航計量檢測公司」發出的，聲稱監測震動儀器是準確的。但醫管局在新聞稿中就未有答覆，餘下四間醫院工程的校正證書真偽，或有否提交任何校正證書。

記者接獲兩份產品序號都是一樣的ACOEM校正證書，但簽發日期及簽名都是不同，當中左邊的證書是偽造，偽造的證書簽發日期為2024年12月23日。（讀者提供）

接獲疑為假ACOEM及SMQ證書

除提供震動監測服務外，「諾和工程」還有提供環境監測及綠色建築顧問服務，包括量度噪音及塵埃等措施。他們有為機管局二號客運大樓擴建工程及市建局的五個土瓜灣重建地盤作環境監測。

《香港01》發現「諾和工程」在市建局及機管局工程使用的噪音計及粉塵監測儀，同樣懷疑涉及使用假證書。記者接獲多份疑為「諾和工程」提供予承辦商的假證書，其中一份是法國ACOEM噪音計的校正證書，由ACOEM做檢測，記者接獲兩份產品序號都是一樣的ACOEM校正證書，但簽發日期及簽名都是不同，當中有一份是偽造，偽造的證書簽發日期為2024年12月23日。據了解，「諾和工程」疑已提供這份假證書予承辦商。機管局及市建局共六個工程，都有用到ACOEM噪音計，據了解法國ACOEM曾派人員到香港調查事件。

另外，記者亦接獲三份由深圳市計量質量檢測研究院（SMQ）發出的噪音計校正證書，客戶是「諾和工程」，三個證書編號是連續的，都是在2024年8月9日發出，而這三份證書均為偽造。

《香港01》接獲三份由深圳市計量質量檢測研究院（SMQ）發出的噪音計校正證書，三份證書均為偽造。（讀者提供）

ACOEM：已取消「諾和工程」分銷商資格

《香港01》曾向ACOEM及SMQ核實證書造假一事，ACOEM無回覆有否發現「諾和工程」偽造證書一事，但已取消「諾和工程」分銷商資格，稱正在調查事件，並保留一切追究權利。SMQ則未有回覆查詢。

市建局旗下的五個土瓜灣重建地盤位置很接近，都是在銀漢街至庇利街範圍內。當中長實是三個地盤的主承建商，分別為鴻福街／啟明街、榮光街及啟明街／榮光街發展項目，恒基是庇利街／榮光街發展項目主承建商，嘉里建設是鴻福街／銀漢街發展計劃的主承建商。

市建局旗下的五個土瓜灣重建地盤，有兩個發展商地盤已確認有偽造證書，市建局已要求立刻終止「諾和工程」的合約，並建議發展商報警。（廖雁雄攝）

恒基：發現偽造噪音計、粉塵監測儀證書

五個地盤都有聘請「諾和工程」，量度噪音及塵埃等環境監測。恒基地產發言人稱，在庇利街／榮光街發展項目發現，「諾和工程」有提交偽造的噪音計及粉塵監測儀的校正證書，已終止與「諾和工程」的合約，已報警處理。

長實稱「諾和工程」所用的噪音計及粉塵監測儀，截至回覆前未能提供相關證明，已責成項目承建商督促「諾和工程」物色替補儀器。嘉里建設則稱鴻福街/銀漢街計劃，兩種儀器均持有真實及有效的校正證書。

恒基地產發言人稱，在庇利街／榮光街發展項目發現，「諾和工程」有提交偽造的噪音計及粉塵監測儀的校正證書，已終止與「諾和工程」的合約，已報警處理。（廖雁雄攝）

市建局：有兩個發展商地盤現假證書

市建局回覆稱，局方有與四個發展商合營的重建地盤，正採用「諾和工程」的儀器，有兩個發展商地盤已確認有偽造證書，市建局已要求立刻終止「諾和工程」的合約，並建議發展商報警。餘下的兩個發展商地盤，發展商仍未確實有關證書真偽，局方已責成發展商即時停用有關儀器，並終止與「諾和工程」的合約。

市建局同時主動檢視轄下項目，有一個自行管理項目，有使用「諾和工程」的儀器，已責成總承建商終止有關合約。

在機管局的二號客運大樓擴建工程，部份設施已投入使用，較高的樓層仍在進行工程。（何頴賢攝）

環保署：二號客運樓須重新測試

在機管局的二號客運大樓擴建工程，部份設施已投入使用，有旅巴接載旅客及職員，外圍及其他樓層仍在進行工程。「諾和工程」同樣有量度二號客運大樓通風位置的噪音及塵埃，主承建商為金門建築。

「諾和工程」於9月12及13日，進行了第一次聲學驗收測試，期間環保署發現該測試未有完全符合環境審核手冊訂明的程序進行。環保署承認已要求金門跟進事件，並要求重新進行相關測試，金門在11月17及18日重新測試。

機管局稱證書真確 停「諾和工程」工作

機管局回覆稱曾聯同金門覆核相關校正文件，並向簽發相關校正文件的機構查詢，獲確認相關校正證書由該機構發出。記者追問ACOEM已停止「諾和工程」分銷商資格，機管局稱現已停止「諾和工程」工作。

主承建商金門建築起初稱會回覆事件，最後改口稱沒有回覆。涉事的「諾和工程」董事兼股東為王錦新，登記地址為火炭坳背灣街大廈，現場地址已改名為「諾和機電」。據了解，「諾和工程」原來的合夥人因意見不合決定分家，另設「諾和機電」，「諾和工程」亦在多個月前已搬走。記者曾電郵向「諾和工程」查詢，未獲回覆。

醫療衞生界議員林哲玄稱，香港建築業界已爛到不能再爛，層層都可以造假。（資料圖片／王晉璇攝）

林哲玄批建築業界「爛透」 甯漢豪籲勿打一船人

醫療衞生界議員林哲玄在11日，回應瑪嘉烈醫院工程造假一事，稱香港建築業界已爛到不能再爛，層層都可以造假。他指香港在世界上不再是金漆招牌，而是大笑話，必須要下重藥去糾正。

發展局局長甯漢豪同日回應林的「爛透論」，稱她絕對不同意香港建造業「差勁」，只是個別人士不守規矩，屬「害群之馬」，著不要因「害群之馬」一竹篙打一船人。

發展局局長甯漢豪12月11日（右一）稱，絕對不同意香港建造業是差勁的看法，又稱文件造假個案在各行各業都曾發生。（資料圖片 / 何夏怡攝）

醫療衞生界立法會議員林哲玄其後在電台節目接受訪問，質疑是否真的只有這些文件造假，並批評早前也有電線槽質量不達標，反問是否全部都是少數的害群之馬呢，認為港府每次都指是單一事件，反問是否可以服眾呢？

醫療衞生界立法會議員林哲玄所講的，是《香港01》2023年揭發廣華醫院、啟德體育園和新居屋公屋工程使用次貨電線槽，兩個工程所用的部件加起來價錢相差過千萬。供應商提供了正貨證書，但記者到地盤實測及化驗時卻不達標。發展局最終發現185份電線槽合約中，有43份、即23%不達標，並稱會按合約追討損失及開支。但兩年過去，發展局至今未有公開追回多少金額損失。