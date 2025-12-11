宏福苑火災｜甯漢豪拒認建造業爛透　稱「各行各業都曾造假」

繼棚網檢驗證明被揭造假後，瑪嘉烈醫院擴建工程亦有分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明，醫療衞生界立法會議員林哲玄批評香港的建築業「爛到不可再爛」。發展局局長甯漢豪今日（11日）表示絕對不同意建業是「差勁」，稱文件造假個案在各行各業都曾發生。她承認業內的確有個別人士不守規矩，稱他們是害群之馬，不應「一竹篙打一船人」。



建造業近年醜聞不斷，造成傷亡亦不少，記者追問「害群之馬」是否太多？甯漢豪說「我哋唔會講個數量」，認為需要反思制度是否「有空子」，「畀到呢啲害群之馬走到呢啲罅隙」。



發展局局長甯漢豪（右一）稱，絕對不同意香港建造業是差勁的看法，又稱文件造假個案在各行各業都曾發生。（何夏怡攝）

發展局早前要求全港維修大廈工程12月6日前拆棚網。（資料圖片/梁鵬威攝）

棚網報告現造假 發展局公布三項檢查棚網新措施

宏福苑維修工程採用不合阻燃標準的棚網，令火勢迅速蔓延。及後政府亦發現多幢大廈的棚網報告造假，警方拘捕多人。

繼發展局上星期三要求全港大維修工程棚網下架後，局長甯漢豪今日再公布棚網檢查三項新措施，包括日後承建商必須提出棚網阻燃效能的證明書和檢測文件；來貨來港後，必須按照政府要求，以指定方式抽取指定數目樣本，送至政府指定實驗所檢測，通過檢測之後才可使用；上架之後，政府部門會隨機抽樣檢測，如何任何一個樣本未能通過檢測，需要立即下架。

醫療衛生界立法會議員林哲玄今日（11日）批評香港的建築業「爛到不可再爛」，警告或屬「冰山一角」。（王晉璇攝）

林哲玄批爛到不可再爛 甯漢豪：各行各業亦曾造假

除了棚網文件造假外，瑪嘉烈醫院擴建工程分判商亦懷疑偽造監測震動儀的校正證明。醫療衞生界立法會議員林哲玄今日（11日）直指事件反映香港的建築業「爛到不可再爛」，警告或屬「冰山一角」，指香港建造業由上至下存在「深層次問題」，強調一定要改革建築業和發展業

否則繼續下去，香港在世界上不再是『金漆招牌』，而是大笑話。 醫療衛生界立法會議員林哲玄

甯漢豪隔空回應林哲玄言論，承認業內的確有個別人士不守規矩。（王海圖攝）

甯漢豪記者會上隔空回應林哲玄言論，承認業內的確有個別人士不守規矩。

我相信如果以文件造假呢類個案呢，嚴格嚟講喺各行各業，都曾經有發生…… 業內的確有個別人士唔守規矩，呢啲我哋會叫佢做害群之馬。唔好因為害群之馬，一竹篙打一船人。 發展局局長甯漢豪

她承認今次宏福苑火災，揭示制度有需要改善，但絕對不同意香港建造業差勁的看法，強調香港建造業在基建、建造質素，以至業界本身，在區域及世上都有良好聲譽。她又表示建造業都十分團結希望做好工作，不應「妄自菲薄」。

宏福苑維修工程採用不合阻燃標準的棚網，令火勢迅速蔓延。及後政府亦發現多幢大廈的棚網報告造假，警方拘捕多人。（資料圖片/夏家朗攝）

害群之馬太多？甯：我哋唔會講個數量

記者追問建造業近年醜聞不斷，由剪短鋼筋、天秤倒塌到宏福苑火災，如果都是個別害群之馬造成，業界害群之馬是否太多？制度的漏洞也太多？甯漢豪說「我哋唔會講個數量」，但承認在制度、個別執行以及業界都有需要改善的地方。

業界入面係有害群之馬，我哋係唔能夠否認。當然我哋自己亦要反思我哋自己嘅制度冇有啲地方有空子，畀到呢啲害群之馬走到呢啲隙罅。 發展局局長甯漢豪

甯漢豪又表示行政長官已宣布成立獨立委員會，除了檢視事件，亦會檢視制度，所以政府會跟進制度及事故責任誰屬的問題。