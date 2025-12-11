醫院工程證明造假醜聞　卜國明：僅害群之馬　林哲玄：建築業爛透

瑪嘉烈醫院擴建工程，分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明。醫療衛生界立法會議員林哲玄今日（11日）直指事件反映香港的建築業「爛到不可再爛」，警告或屬「冰山一角」，指香港建造業由上至下存在「深層次問題」，初步倡議設立法定機構派駐公職人員作為安全主任。林哲玄強調一定要改革建築業和發展業，「否則繼續下去，香港在世界上不再是『金漆招牌』，而是大笑話。」



不過，新上任的工程界議員卜國明則認為僅屬個別「害群之馬」所為，強調現行法律已具阻嚇力，反對以偏概全否定整體行業，主張責任首要在于文件提供者，並需配以抽查機制加強阻嚇力。他強調香港工程界在國際上享有聲譽，大部分工程質量優良，只是大家不關注。



醫管局確認瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建工程，「諾和工程」提交的「廣東中正航計量檢測有限公司」五張校正證明書屬偽造。(梁祖饒攝)

林哲玄：或是「冰山一角」要重新監視工程標準

《香港01》自8月起調查五間醫院重建工程的監測震動儀器分判商「諾和工程」，疑偽造監測震動儀證明書，包括瑪嘉烈醫院、廣華醫院二期、北區醫院、聖母醫院及葛亮洪醫院的重建工程，涉款額約220萬元。醫管局昨日（10日）稱已報警處理。

林哲玄指出，震動監測儀器用於確保工程不會影響醫院內精密醫療設備的運作，校正報告造假意味監測數據可能失準，情況嚴重，牽涉面廣。他強調，醫院有大量工程環節需嚴格符合標準，例如手術室適度、溫度及消毒設備。「所有設別的檢測和校正是否有跟足做呢？都合法合規嗎？」他認為要重新檢視。

林哲玄補充，初步見監測震動儀證明造假並未影響醫院運作。他解釋，相關監測主要針對施工期間的震動控制，目前已有預防措施，有些精準儀器如外科機械人已搬離工程中的醫院，且至今未有醫護報告儀器受影響。「現在是工程、工序的問題」。不過，他警告造假事件可能只是「冰山一角」，其他工程文件的真確性也需審視。

我們香港現在的建築業以及發展業，如果再這樣下去，基本上香港在世界上便不再是金漆招牌，而是大笑話 醫療衛生界立法會議員林哲玄

林哲玄：行業監管失效 倡設法定機構派駐安全主任

林哲玄將此事與近期的工程意外，包括宏福苑五級火災聯繫起來，批評建造業監管存在根本弊端。他指宏福苑悲劇揭示問題，「安全措施有沒有做足，案件監督是不是做足？若自己監督自己是否有效？」他直言，「我們香港的建築業已爛得不能再爛，層層都可以造假、層層壓榨」，並衍生欠薪、人才短缺等惡性循環，令行業面臨「深層次問題」。他舉例，「大家都知道，買一間新樓哪一間不漏水？似乎每一間都漏水」，直指建築業問題重大。

對此，他提出初步改革構想，建議可成立法定機構，統一委派安全主任到工地執勤，以取代承建商自行聘請的模式。「我派一個安全主任過來，那個是公職人員來的，那會不會是更好的做法呢？」此外，他亦提出可透過特定機構管理工程薪金，以杜絕欠薪。林哲玄表心，相信新一屆立法會上任之後，所有議員都會相當緊張，一定要改革。

卜國明指香港建造業界和工程業界的工程經常都「相當良好」。（王晉璇攝）

卜國明：「害群之馬」所為 不認同「爛到不可再爛」

工程界新當選的立法會議員、土木工程處前處長卜國明則認為事件為個別「害群之馬」所為，承認業界必須正視問題，將「老鼠屎」剷除。但他強調香港工程界在國際上享有聲譽，大部分工程質量優良。他認為，提供虛假文書本身已是嚴重刑事罪行，關鍵在於依法嚴肅追究造假者刑責，法庭過往的嚴厲判例已具阻嚇力，此次事件應向社會發出清晰訊息，「大家不要再掉以輕心，也不要再覺得我提供一些假文件可以過關」。

對於監管制度，卜國明主張責任首要在於文件提供者，並需配以抽查機制產生心理阻嚇，達至「最好的執法（enforcement）其實就是自我執法（self enforcement）」。他認為無需建立層層疊疊的第三方監管，以免社會成本過高，維持透過嚴懲及抽查來確保系統有效運作。至於是否加強罰則，他表示「可以去檢討一下」，但強調現行法律後果已相當嚴重。

對於林哲玄「爛到不可再爛」的說法，卜國明表示不認同，指社會不應因個別事件而否定整個行業，呼籲公平看待香港工程界的整體貢獻與成就。