甯漢豪拒認建造業爛透　林哲玄再問：次次話單一事件服唔服到眾？

瑪嘉烈醫院擴建工程有分判商懷疑偽造監測震動儀的校正證明，醫療衞生界立法會議員林哲玄周四（11日）批評香港建築業「爛到不可再爛」，發展局局長甯漢豪其後稱絕對不同意建業是「差勁」，雖業內有害群之馬，但不應一竹篙打一船人。



林哲玄今日（12日）在電台節目回應甯漢豪「害群之馬」說時列舉最近涉及建築業的一連串涉嫌造假事件 ，反問：「係咪仲係少數害群之馬？」



林哲玄強調他所指「爛到不可再爛」的是建造業不良文化，是其營商文化，非針對某一些專業人士，且非單一事件：「圍標我中學聽到𠵱家，係上世紀的事......我唔係行內人，普通市民外邊睇，次次都話單一事件，服唔服到眾呢？」



發展局局長甯漢豪12月11日（右一）稱，絕對不同意香港建造業是差勁的看法，又稱文件造假個案在各行各業都曾發生。（資料圖片/何夏怡攝）

▼12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼



+ 3

▼12月4日 柴灣峰華邨等拆棚網▼



+ 13

棚網報告現造假 發展局公布三項檢查棚網新措施

宏福苑維修工程採用不合阻燃標準的棚網，令火勢迅速蔓延。及後政府亦發現多幢大廈的棚網報告造假，警方拘捕多人。

醫療衛生界立法會議員林哲玄12月11日批評香港的建築業「爛到不可再爛」，警告或屬「冰山一角」。（資料圖片/王晉璇攝）

林哲玄批爛到不可再爛 甯漢豪：各行各業亦曾造假

除了棚網文件造假外，瑪嘉烈醫院擴建工程分判商亦懷疑偽造監測震動儀的校正證明，林哲玄周四直指事件反映香港的建築業「爛到不可再爛」，警告或屬「冰山一角」，指香港建造業由上至下存在「深層次問題」，強調一定要改革建築業和發展業。

否則繼續下去，香港在世界上不再是「金漆招牌」，而是大笑話。 醫療衛生界立法會議員林哲玄

林哲玄今日在商台節目回應甯漢豪「害群之馬」說時列舉最近涉及建築業的一連串涉嫌造假事件 ，反問：「係咪仲係少數害群之馬？」他強調他所指「爛到不可再爛」的是建造業不良文化，是其營商文化，非針對某一些專業人士，且非單一事件。

圍標我中學聽到𠵱家，係上世紀的事......我唔係行內人，普通市民外邊睇，次次都話單一事件，服唔服到眾呢？ 醫療衛生界立法會議員林哲玄

甯漢豪12月11日隔空回應林哲玄言論，承認業內的確有個別人士不守規矩。（資料圖片/王海圖攝）

甯漢豪記者會上隔空回應林哲玄言論，承認業內的確有個別人士不守規矩。

我相信如果以文件造假呢類個案呢，嚴格嚟講喺各行各業，都曾經有發生…… 業內的確有個別人士唔守規矩，呢啲我哋會叫佢做害群之馬。唔好因為害群之馬，一竹篙打一船人。 發展局局長甯漢豪

她承認今次宏福苑火災，揭示制度有需要改善，但絕對不同意香港建造業差勁的看法，強調香港建造業在基建、建造質素，以至業界本身，在區域及世上都有良好聲譽。她又表示建造業都十分團結希望做好工作，不應「妄自菲薄」。

宏福苑維修工程採用不合阻燃標準的棚網，令火勢迅速蔓延。及後政府亦發現多幢大廈的棚網報告造假，警方拘捕多人。（資料圖片/夏家朗攝）

害群之馬太多？甯漢豪：我哋唔會講個數量

記者追問建造業近年醜聞不斷，由剪短鋼筋、天秤倒塌到宏福苑火災，如果都是個別害群之馬造成，業界害群之馬是否太多？制度的漏洞也太多？甯漢豪說「我哋唔會講個數量」，但承認在制度、個別執行以及業界都有需要改善的地方。