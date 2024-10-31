億元政府外判車合約調查｜申請查車牌　運輸署2000字追問22條問題

《香港01》花數個月在機電署及水務署現場調查違規外判車，揭發價值約1.9億元的政府合約中，有115輛違規車，但現場未能拍下12輛疑為違規車的行車證，無法證實是否符合政府合約低於七年車齡的規定。

雖然終審法院確認記者查車牌合法，運輸署無理由將真誠的新聞調查排除在外，但由於運輸署於2024年1月更改做法，新聞機構不能沿用以往十分鐘就能完成的網上申請，而必須單獨作「例外申請」。記者9月向運輸署申請查冊12輛拍攝到的懷疑違規車輛，以作調查報道，不過署方追問2,000多字共22條問題，要求解釋需要得到車牌查冊下才能進一步追查的細節，至截稿前仍未獲取車牌查冊。



《香港01》花數個月在機電署及水務署現場調查違規外判車，揭發價值約1.9億元的政府合約中，有115輛違規車。（香港01記者攝）

拍攝到懷疑違規車輛 申請查車牌

《香港01》追查揭發機電署及水務署有115輛無登記的違規車，但記者現場亦發現有12輛未拍下行車證、疑為違規的外判車，但兩部門無透露違規原因，當中部份違規車違反合約低於七年車齡要求。記者為進一步查證12輛疑為外判車的資料，在9月10日向運輸署作「例外申請」查冊12個車牌。

運輸署部份問題答案 需查冊後才能作進一步核實

運輸署在20日後作2,000多字回覆，追問10個大類、部份細分為8個細項，合共22條問題，包括要求記者解釋為何認為合約有車齡規定，涉及什麼公眾利益，是否可以或已嘗試經其他合理可行的方式獲得車牌查冊細節等內容。部份問題的答案，屬於需要得到車牌查冊下才能進一步追查。

記者亦需要解釋如何辨別或確認該12輛車，是屬於外判商的合約車，並查詢為何認為違反合約規定。署方亦追問為何記者已拍下10輛「超齡車」的行車證，仍需要追查另外12輛外判車，以達致記者所聲稱的公眾利益。

運輸署要鉅鈿無遺了解傳媒的採訪內容，有礙新聞保密原則。記者在10月7日回覆查詢，回覆內容已超過1,200字。運輸署在兩星期後再回覆，包括要求記者解釋為何認為該12輛車在工作時段進出，就是政府外判商的車輛，並要求記者提供相關證明。

《香港01》花數個月在機電署及水務署現場調查違規外判車，揭發價值約1.9億元的政府合約中，有115輛違規車。（香港01記者攝）

過往查冊只花10分鐘

記者查詢今至將近兩個月，在截稿前仍未能獲取車牌查冊。以往涉及車輛的調查報道，記者會查車牌以進一步追查車主與涉事各方的關係，一般十分鐘就可完成。

運輸署在今年1月修改車牌查冊新措施，傳媒無法網上查車牌，只能向運輸署署長作「例外情況申請」。截至10月9日，仍未有一宗傳媒查冊申請獲批。（資料圖片／盧翊銘攝）

新措施未有成功個案

運輸署在今年1月修改車牌查冊新措施，傳媒無法網上查車牌，只能向運輸署署長作「例外情況申請」。截至10月9日，共有19宗「例外情況申請」，新聞用途佔16宗。該16宗申請中，6宗申請不獲接納，7宗由申請人撤回，3宗申請正在處理中。

終審法院2023年裁決，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲查車牌案上訴勝訴，法官認為運輸署無理由將真誠的新聞調查排除在外。新查冊措施至今實施已近10個月，仍未有一宗傳媒成功查冊的個案。

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