港式扒房沒落？花園餐廳旺角銀行中心店「拉閘」　半年連執5店

【花園餐廳/結業潮/旺角/港式扒房】開業超過60年的本地老牌「豉油西餐」代表花園餐廳，旗下位於旺角彌敦道銀行中心2樓的分店於昨日（5日）晚市突然「拉閘」停業，門外並無張貼任何結業告示，但餐廳閘門緊閉，漆黑一片。商場水牌及大廈外招牌亦未拆除。



連同今次結業，花園餐廳在短短半年內已接連關閉至少5間分店，業務版圖急速萎縮，全港目前僅餘2間分店維持營運。



花園餐廳位於旺角彌敦道銀行中心2樓的分店於昨日（5日）晚市突然停業（OpenRice截圖）

全港僅餘2間 觀塘店曾遭追租逾200萬

花園餐廳近半年的經營狀況頻頻亮起紅燈，分店相繼撤出港九核心零售地段。

自今年5月底旺角山東街分店租約期滿離場後，花園餐廳結業潮隨即加劇。9月期間，觀塘康寧道分店宣告停業，該舖業主早前曾入稟高等法院，向餐廳追討逾200萬元欠租及相關利息；同月銅鑼灣金百利廣場分店張貼「暫停營業」告示後，在各大餐飲平台被標示結業；堅尼地城石山街分店亦在9月底以「內部裝修」為由停業至今。連同今次銀行中心店無預警拉閘，品牌於短短數月內連失多個重鎮。

除租金壓力外，該餐廳在2023年亦曾因拖欠8名員工共約35萬元薪金，遭法庭裁定罪成並判處罰款，反映其資金鏈及內部營運早已承受多重考驗。

花園餐廳旺角銀行中心店在OpenRice上顯示已結業。（OpenRice截圖）

創立逾60載曾擁12店 港式扒房王國版圖萎縮

創立於1963年的花園餐廳，與金鳳大餐廳、波士頓餐廳等同屬港式鐵板扒房的經典品牌，全盛時期全港擁有12間分店。單在旺角核心商圈，豉油街、通菜街及山東街一帶曾出現「一區五店」的盛況。然而，隨着銀行中心分店拉閘，目前全港僅餘旺角西洋菜南街及北角英皇道最後2間分店營業。