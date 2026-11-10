護理員涉用過熱的水為弱視院友洗澡　令其下體等多處燒傷　囚3月

盲人輔導會院舍一名年輕護理員，為一名弱視智障男院友洗澡時，涉用過熱的水為院友清洗，令院友陰莖等部位二級燒傷。護理員經審訊後被裁定傷人罪成，案件（WKCC270/2026）今（10日）在西九龍法院被判囚3個月。



裁判官施祖堯判刑時指，事主自我保護能力弱，被告雖然擁多個牌照，但連測試水溫這些最基本的事也做不到，罔顧程度非常嚴重，須判阻嚇性刑罰，但准被告以5萬元保釋等候上訴。



被告劉幔麒（25歲，案發時為院舍護理員），被控對他人身體加以嚴重傷害罪（侵害人身罪條例第19條，俗稱「傷人19」)，指他於2025年6月25日，在深水埗南昌街248號4樓浴室，非法及惡意對男子X的身體加以嚴重傷害。

被告劉幔麒在西九龍法院被判囚3個月。(葉志明攝)

被告不能再從事護理行業

辯方今指，感化報告指被告不能再從事護理行業，未來有意讀園藝課程成為攀樹師，貢獻社會。報告指被告的家人十分支持他，故不建議感化令，建議240小時社會服務令。

事主私處傷勢嚴重

裁判官施祖堯判刑指，事主有弱視及智障，沒有說話能力，難以表達自己；照片及醫療報告可見事主身體多處被熱水灼傷，特別是私處的傷勢嚴重，法庭不難想像他案發時受到的痛苦。

官斥被告連測試水溫都做不到

施官指，事主缺乏表達能力，並有認知障礙，需要專業人士的保障和照料，確保院友能夠有尊嚴地生活。然而，被告身為護理員，考取了多個護理相關牌照，卻連測試水溫這些最基本的事情也做不到，罔顧程度非常嚴重。施官直言，即使被告背景良好，法庭亦須判處阻嚇性刑罰，以反映控罪嚴重性，遂判監3個月。