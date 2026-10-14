匡智會舍監姦女院友囚13年　被告有心理學學位　重複犯案未見悔意

匡智會前男助理舍監5度強姦輕度智障女院友（案件：HCCC277/2025）罪成，今（14日）在高等法院判刑被判囚13年。



法官游德康判刑時透露，被告擁有大學心理學學位，家中有5名姊姊，其家人求情指被告關注弱勢社群，犯案乃一時糊塗。然而多份報告內容卻顯示被告常言行不一，他亦曾表示對被定罪感不滿，認為他自我改變動機弱，有把困難歸咎他人情況，總結認為被告情緒不成熟，依賴家庭支援。法官認為被告利用事主渴望關懷的心理而作出性侵行為，其行為不但違反誠信，亦是有預謀及重複犯案，多份報告未見被告有顯示悔意，故須判以重囚。



被告宗培基，被起訴時38歲，現時40歲，案發時任匡智會助理舍監，經審訊被裁定5項強姦罪成。控罪指他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的匡智會院舍，5度強姦當時22歲的女事主X。

被告宗培基在高等法院被判囚13年。(葉志明攝)

警方在被告宗培基的儲物櫃中搜出避孕套、潤滑劑及使用於男性生殖器官的噴劑等。(方承恩攝)

警方在被告宗培基的儲物櫃中搜出避孕套、潤滑劑及使用於男性生殖器官的噴劑等。(方承恩攝)

被告有心理學學位 家人指關注弱勢

法官游德康在判刑時引述被告的不同報告，指被告並無案底，家有5名姊姊，母親在2024年因癌病逝世。被告擁有都會大學的心理學學位，曾在輔助醫療服務隊及庇護工場任職。被告的其中4名姊姊、父親、外甥及姐夫，均有為他撰寫求情信，並指被告樂於助人，關注弱勢，犯案因一時糊塗，望法庭從輕發落。

被告頭撞牆送小欖 曾稱不想回收押所

然而法庭為被告索取的報告，卻對被告有不同的評價，其中被告的精神科報告指，被告在獄內曾用頭撞牆，被送往小欖精神病中心觀察，他並向醫生表示低落，及不想返回收押所，惟他離開診症室後，即表現自在，亦沒有社交退讓。報告認為被告自我改變動機薄弱，把困難歸咎其他在囚人士和工作人員。

被告所提症狀與觀察有異

報告又指，被告聲稱情緒低落，難以入睡及食慾不振，其後又改稱有睡著但多次醒來，然而觀察卻發現，被告睡眠安穩，進食良好，與他人相處融洽。醫生認為，被告對其症狀有前後不一致的說法，是不可靠的病史提供者。

被告對被定罪感不滿

游官續指，報告提及被告對被定罪感不滿，被告曾表示喜歡事主的陪伴，在她要求零食和戒指時，甚或提出要被告成為其男友時，則表示雙方互相吸引，在事主堅持下才允許她進入房間。他至2026年9月18日，即他已被裁定罪成數周後，被告才承認曾經觸摸事主的生殖器，但否認有進一步舉動。

認為被告不成熟難洞察他會對事主的影響

被告的心理報告則指，被告的母親在2023年確診頑疾，被告因而選擇在夜更工作，以便照顧母親，惟因為人手不足，他對適應工作感困難。報告認為被告長期情緒不成熟，獨立程度亦有限，且依賴家庭支援，人際界線及問題解決有困難，難以洞察其行為對事主的影響，認為其重犯風險中等。

事主對事件感迴避

事主的創傷報告則指她未有侵入性記憶，但對事件迴避。在出庭作供後有感被質疑及不被信任，而且對成為受害人感羞恥，非常擔心身份會被透露。

官斥被告利用事主渴望關懷心理

法官在判刑時指，本案事主X是一名精神上無行為能力人士，智商只如一名9歲8個月大的兒童，需要在支援及監督下生活。被告作為舍監，必然知道她的情況，斥被告利用事主渴望關懷的心理，作出性侵行為，更用零食等作誘導，指其行為違反誠信，亦是有預謀及重複犯案，乃加刑因素。

此外，被告在犯案時沒有使用安全套，增加傳染疾病的風險，亦有可能令事主懷孕，對其身心必然會造成重大打擊，亦對其家人造成深遠影響及傷害。

斥被告濫用職權破壞信任

官斥，被告濫用職權，破壞信任。他曾解釋為何會有精液留在事主床上，然而其說法荒謬絕倫，浪費法庭及陪審團時間，行為令人極可鄙、厭惡及震驚，而且沒有任何報告顯示他有悔意，判他入獄13年。

大埔警區刑事部總督察譚婧珊(左)及案件主管督察石家輝(右)。(方承恩攝)

警方歡迎法庭的判刑 望起阻嚇作用

大埔警區刑事部譚婧珊總督察判刑後稱，警方高度關注本宗案件，原於本案的受害人是「精神上無行為能力人士」，她比平常人更需要支持和援助。她指警方歡迎法庭的判刑，相信對同類型的案件起到阻嚇作用。本案令人痛心疾首的地方，是被告人利用「職位之便」，以「照顧者」的角色濫用受害人對他的信任，從而對受害人進行性侵。警方希望受害人及其家屬在案件完結後能重新出發。警方亦呼籲，面對這類型「性暴力罪行」，社會各界的監察同樣不可或缺，如發現可疑事件，請挺身舉報。