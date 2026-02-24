銳眼計劃CCTV｜申40.6億擴「天眼」　鄧炳強：全無水份已壓縮使費

警務處2024年起推行「銳眼計劃」，在罪案率較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視。警方計劃推展第二階段，料隨後每年增加超過2萬支鏡頭 ，預計於2028年將有約6萬支，第三階段料於2028至2031年展開 ，額外增加約6500支鏡頭。文件提及將涉及約40.6億非經常性開支。



立法會保安事務委員會會議今日（24日）召開，大部份議員表示支持。對於坊間質疑開支過高，保安局局長鄧炳強稱實事求事，不會誇大開支，並強調過去兩年已壓縮預算，全無水份：「我嘅同事甚至覺得我好刻薄」，又指會「應慳則慳，應使則使」。



警務處自2024年起推行「銳眼計劃」，在罪案率較高及人流較多的公眾地方安裝閉路電視。警方計劃推展第二階段，料隨後每年增加超過2萬支鏡頭 ，預計於2028年將有約6萬支。（資料圖片）

2028年6萬支鏡頭覆蓋全港

鄧炳強表示，銳眼計劃首階段已於去年底完成，主要在港島及九龍區安裝約5,000支鏡頭，並接入約6,000支屬於其他政府部門及機構的鏡頭；計劃已協助警隊偵破899案，包括謀殺和搶劫案。

保安局向立法會提交文件顯示，警方將推展第二階段計劃，料隨後每年增加超過2萬支鏡頭 ，預計於2028年將共設有約6萬支鏡頭覆蓋全港。第三階段料於2028至2031年展開 ，額外增加約6500支鏡頭。

研商場閉路電視接入至「銳眼」系統

計劃將接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，例如隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。警方亦正研究與私人商業機構合作，將合適的閉路電視接入至「銳眼」系統。

立法會議員葛珮帆關注涉及哪些私人機構，鄧炳強指計劃初期由警方物色合適機構，並提到部份商場「渴望」讓警方接入系統，認為會加強安全，吸引更多人到商場逛。他舉例，內地部份商場沒安裝閉路電視，令人不敢進內，反映市民開始明白閉路電視並非「剝奪私隱」，而是有助降低犯罪率。

保安局長鄧炳強。（資料圖片/廖雁雄攝）

研加入AI面容識別

「銳眼」系統目前已配備人工智能（AI）技術，提供人流估算及自動車牌識別功能。警務處計劃引入更多AI分析功能，計劃構建人工智能影像分析工具箱，利用AI分析影像。鄧炳強解釋，未來將加入面容識別，自動追蹤劫匪去向；另考慮增設類似海關現有的高危動作辨識系統，舉例利用AI辨識是否有持刀人士，但由於商場或街道範圍較關口闊，當局仍正在研究。

不少議員關注私隱及系統保安問題，鄧炳強回應指，目前主要是案發後警員會透過鏡頭識別罪犯，不存在「系統性侵犯私隱的情況」。他強調非常著重私隱，系統推出時已按數字辦要求，委託獨立顧問機構進行私隱影響評估；警方內部有指引列明指定階級警員才可獲授權取得影像。他提到，影像會儲存在政府雲端，存放31日後會自動銷毀，除非有更高級的警員認為該影像有查案用途。

立法會議員姚柏良關注，安裝更多閉路電視鏡頭後，會否令警隊人手編制有所調整？鄧炳強說利用科技可節省人手，但警方可透過系統尋找犯案黑點，從而加強人手巡邏，或調配警員以提供其他服務。

涉40.6億非經常開支

保安局預計，銳眼計劃在2026/27年至2031/32年涉及40.6億非經常開支；經常性開支方面，則由2026/27年每年約7293萬，增至2036/37年起每年約2億元。鄧炳強稱，閉路電視支出只佔整體開支1％，約1000元一個；其餘開支包括通訊網絡系統、鏡頭安裝系統、系統分析設計、應用程式開發等，則佔預算超過一半。

鄧炳強強調實事求事、「應使則使」：同事甚至覺得我好刻薄

對於坊間質疑開支過高，鄧炳強強調實事求事，不會誇大開支，「係議會係咁易減啲，咁就好似做咗嘢」。他強調過去兩年已壓縮預算，裏面「全無水份」，又稱「我嘅同事甚至覺得我好刻薄」，強調會「應慳則慳，應使則使」。

文件提及，計劃將提升執法行動及人群管理的效率，可節省用於翻查影像等高重複性的工作人手，警務處預計從2028/29年度起，每年理論上可節省的款額為1974萬元。警方會調 配該些人手到其他更需要警務人員工作。