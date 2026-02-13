警「銳眼」加裝鏡頭涉40.6億非經常開支　研私人機構天眼接入系統

警務處向立法會保安事務委員會提交文件，指全港性閉路電視「銳眼計劃」成效顯著，第二階段預計於2028年共6萬支鏡頭覆蓋全港，並在2028年至2031年推展第三階段，額外增加約6500支鏡頭，以進一步提升「銳眼」系統的成效及覆蓋範圍，預計會在2026/27至2031/32年度涉及合共40.6億元的非經常開支。警務處亦正研究與私人商業機構合作，將合適的閉路電視接入至「銳眼」系統。



根據警務處向立法會提交文件顯示，第二及第三階段將進一步擴大閉路電視的覆蓋範圍至交通主要幹道、關鍵基礎設施、港鐵站出入口、輕鐵站月台及公共運輸交匯處等地點，亦會接入更多政府部門及公共機構的閉路電視系統，例如隧道、公共屋邨的公用地方、康體場所、機場及邊境管制站等。

此外，警務處亦正研究與私人商業機構合作，將合適的閉路電視接入至「銳眼」系統，以進一步加強警民合作的防罪滅罪成效。同時，計劃引入更多人工智能影像分析功能，以提升人群管理行動的效率，並及早識別涉及嚴重罪案或被通緝的人士，為警方的調查工作提供協助。

警務處建議第二及第三階段，安裝鏡頭或接入第三方閉路電視系統，以擴大閉路電視的覆蓋範圍，協助執法；升級光纖網絡、網絡設備等，以確保閉路電視影像的傳輸穩定；擴展和升級數據容量和處理器；以及構建一個人工智能影像分析工具箱，採用高效算法快速分析影像，以協助警方防範和打擊罪案。

警務處預計在2026/27至2031/32年度，將涉及逾40.6億元的非經常開支，當中13億元用作購置光纖網絡連接，9.5億元用以聘用服務供應商提供系統實施和支援服務。經常開支將隨著閉路電視的數量增長而逐步提升，至2036/37年度起，增至每年2.4億元，涵蓋硬件及軟件保養、通訊網絡、合約員工服務及消耗品。