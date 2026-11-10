蔡天鳳案｜鄺港傑自覺在鄺家身份較特別　較少被蔡罵並獲邀任司機

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(10日）繼續在高等法院審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，提及其父鄺球2022年中與蔡天鳳吵架後的發展。



鄺港傑稱，他沒有在加多利山單位出資，沒有資格給意見，亦沒有參與討論。自吵架事件後，鄺球搬離單位，有時會住情婦家。相反他在鄺家的身份較特殊，因他既是蔡的朋友，亦有照顧侄兒，故他較少被蔡罵。

他又提到因察覺司機「阿信」偷錢，及責罵加多利山的職員和住戶，眾人商討後想辭退「阿信」，但又不想賠錢，最後讓「阿信」自行辭職。鄺港傑指之後是蔡邀請他出任司機。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港傑(左)稱在鄺家的角色較特殊，他與蔡天鳳是朋友，亦較少被蔡罵。(網上圖片)

鄺港傑指其父親鄺球(圖)，與蔡吵架後便搬離加多利山，有時住他家，有時住情婦家。(資料圖片)

鄺港傑稱無參與賣加多利山的討論

鄺港傑稱指，自2022年中，蔡天鳳與鄺球在加多利山單位內，因侄女X發燒事件引發吵架後，蔡和鄺球便沒再見面。代表鄺港傑的律師Trevor Beel問，發燒事件是否在蔡和鄺球討論出售加多利山單位之前發生，鄺港傑稱他對賣樓不太清楚，亦沒有目睹過蔡和鄺球討論賣樓的事，他沒有參與其中。鄺又稱，他只負責照顧兩名侄子女，沒有出資買樓，因此討論賣樓的人應是蔡、鄺港智或居於該單位的人。他不認為有資格在此事上給予意見。

鄺球有時住情婦家

此外，鄺指父親鄺球在發燒事件前，居於加多利山單位。在發燒事件後，鄺球搬至鄺的荃灣居屋單位。鄺知鄺球有情婦。鄺球每個星期有2至3天會居於荃灣居屋單位，其他時間則在情婦家居住。

蔡知子女與鄺球見面大感不滿

鄺港傑又講及，蔡和鄺球在發燒事件後關係惡劣，沒有再聯絡。蔡亦表明，不會讓兩名子女再見到祖父鄺球，因此當時他們：「幾乎斷絕晒見面嘅機會。」

鄺港傑稱，他的母親李瑞香在10月23日生日，蔡的兩名子女和鄺球，均有出席李在2022年的生日聚會，蔡的子女後來有告知母親，蔡知悉後憤怒，向李瑞香和鄺港智表達不滿。鄺球於11月13日生日，蔡的子女同年又有出席其生日聚會。蔡事後得知此事，也曾罵李瑞香和鄺港智。

鄺港傑指他的母親李瑞香(左)2022年10月生日時，其父鄺球及蔡的子女也有出席，蔡事後知情後不滿。(網上圖片)

鄺港傑指，蔡天鳳知子女曾見鄺球後，亦有責罵其弟鄺港智(圖)。(資料圖片)

是蔡的朋友亦有照顧孩子

鄺港傑又指，他在家中的角色較特別，他既是鄺家一員，也是蔡的好朋友，又因他有幫手照顧兩名侄子女，因此蔡只會怪責李瑞香和鄺港智，不會怪責和責罵他，鄺港傑謂：「(蔡)無呢個資格咁樣話我。」 。

想辭退司機但又不想賠錢

鄺港傑又講及他成為蔡司機的事，他指前司機「阿信」曾兩次偷錢，其後更在加多利山的停車場和職員以粗口對罵，甚至責罵住戶，蔡對這個影響形象的事件有較大反應。此外，李瑞香也收到找「阿信」的追債電話。他與李瑞香及鄺港智和蔡討論，決定要辭退「阿信」，但又想避免向「阿信」賠錢。

指蔡提議由他任司機至翌年2月

事件拖延至同年9月，蔡透露將於同年12月至翌年1月，會和丈夫前往法國。鄺等人遂決定利用此事，向「阿信」聲稱全家去旅行，要「阿信」放無薪假。鄺指，知道「阿信」必定不會同意，最終他於同年11月離職。由於鄺當時未有工作在身，蔡提議他暫做司機，鄺答應做司機至翌年2月。

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