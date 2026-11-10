蔡天鳳案｜蔡發現鄺港智有女友後反應大　鄺港傑指蔡曾向子女哭訴

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今（10日）在餘下8名陪審員參與下，繼續在高等法院審訊，首被告鄺港傑繼續自辯，並提及2022年中，蔡與其父鄺球吵架的事。



鄺港傑提到，有吵架事件前，蔡天鳳的母親張燕花在內地時，發現其弟鄺港智的車上有女性飾物，發現其弟在內地有女友，並把事件告知蔡。鄺港傑指蔡知道後很大反應，更曾似哭著對子女說：「我咁辛苦湊你哋，爸爸就在大陸有女朋友咁開心。」之後便發生蔡與鄺球粗口互罵事件。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑繼續在庭上作供。

鄺港傑稱，曾見蔡天鳳哄孩子睡覺時向子女哭訴。（網上圖片)

鄺港傑稱蔡母到廣州探鄺港智時，發現鄺港智在內地有新女友。(資料圖片)

蔡母在車上找到女性飾物

鄺港傑今作供指，胞弟鄺港智於2022年5、6月時返港。鄺解釋，蔡天鳳的母親張燕花曾到廣州探望鄺港智，在其車上發現女性飾物，知道鄺港智在內地有女朋友。張把事件告知蔡，蔡得知後很大反應，認為自己在港辛苦照顧子女，但鄺港智在內地「有女朋友咁開心」。他又舉例指，曾經有一次哄兩名侄子女睡覺時，他看到在場的蔡貌似哭泣，並說：「我咁辛苦湊你哋，爸爸就在大陸有女朋友咁開心。」

指蔡似突然大聲罵李瑞香

審訊早前的證據提及，蔡和鄺港智的女兒X因發燒，最終引致蔡和鄺球發生衝突。鄺港傑今指，該事件在2022年6、7月發生。蔡、鄺港智和鄺母李瑞香當時在加多利山單位的房間，哄X入睡。期間，蔡突然大聲「好似鬧我媽媽（李瑞香）。」在客廳的鄺球、鄺港傑和譚方駿因此入房。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

指蔡與鄺球粗口互罵

鄺港傑指，聽到鄺球稱：「你做乜鬧我老婆？」他又稱鄺球使用粗口，蔡也在說話中夾雜粗口，「好似對罵咁樣」，並衝向對方。各人拉住蔡和鄺球，鄺和譚方駿並把鄺球拉出客廳，鄺港智則安撫蔡的情緒。約1小時後，蔡和譚離開。

不確定蔡是罵李瑞香或鄺港智

鄺港傑的代表大律師Trevor Beel問，他身處客廳時聽到蔡使用什麼字眼，鄺說：「我只聽到蔡好大聲咁鬧。」但當時並不知道蔡是罵李瑞香或鄺港智。他入房後，看到蔡是向著李和鄺港智說話，但不記得內容。

蔡與李會子女教學有分歧

鄺亦指，蔡日常也有指責李瑞香，但未曾如發燒事件般大聲。鄺指蔡會就兩名子女的教學方法與其母親有分歧，李或遷就孫兒，蔡對子女較嚴格。

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