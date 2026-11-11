冬季校服｜天氣轉涼急換季　校褸、恤衫的洗濯禁忌與須知家長必看

11月本來就是中小學夏季轉冬季校服的過渡期，近日強烈東北季候風致氣溫驟降轉涼，不少家長急忙出動為子女換季。有人急買新冬季校服，也有家長從櫳底找出舊服。換季前，校褸、恤衫、褲、裙洗濯有方法，即睇著名校服公司提供的洗濯須知。



太子金綸服裝有限公司是開學及校服換季前常有家長排隊的校服公司，經常人頭湧湧。（資料圖片/盧翊銘攝）

太子金綸服裝有限公司是開學及校服換季前常有家長排隊的校服公司，近日天氣轉涼，有指該店開門前已見近30人排隊，更有家長兩度到場才成功購買校服。

有人急買新冬季校服，也有家長從櫳底找出舊服。換季前，校褸、恤衫、褲、裙洗濯有方法，金綸服裝有限公司的官網就有提供相關須知。

校褸有什麼分類？

．傳統羊毛絨西裝校褸，採用含Wool羊毛絨面料並夾色丁裡布(100% Acetate Satin)

．夾棉褸

．夾網裡/尼龍裡Jacket及抓毛fleece內膽衫



校褸洗濯有什麼須知？

．傳統羊毛絨西裝校褸衫內有扑布只適合專業乾洗，但一般來說，除非特別弄污或下雨天弄濕校褸，否則每季乾洗1至2次即可

．夾棉褸可洗衣機洗或手洗並用凍水及與其他衣服分開洗；使用洗衣機的注意選低轉數調校手洗模式或當羊毛衫模式洗。

．Jacket褸當然不可乾衣機烘乾 (No Tumble Dry) ，應晾乾。 熨衣亦應用布蓋上面燙，如直接在衣服表面燙會「起鏡」。



校褸可分兩大類，包括傳統羊毛絨西裝校褸及夾棉褸。(資料圖片/黃浩謙攝)

洗毛衫有什麼須知？毛衫要怎樣收入衣櫃?

無論手洗或機洗毛衫都應注意

1.使用中性洗滌劑：鹼性洗滌劑，像一般洗衣液，比中性洗滌劑更容易變色和縮水，因此最好用中性洗滌劑（羊毛專用洗潔劑），雖然中性洗滌劑去污力不如鹼性洗潔劑，但能避免起毛球或縮水。

2.勿在水中長時間浸泡，以防止水中的硬質進入羊毛纖維，使其變硬、縮水。如果不是很髒，應該在數分鐘以內就將其撈起，最長不應該超過10分鐘。

3.如手洗洗滌動作要輕柔，以按壓、推擠的方式用手輕輕清洗，勿擰絞。用力搓洗羊毛衫，很容易造成變型，應當避免。切忌用搓衣板搓洗。

4.水溫要適度。溫水有助於洗掉污漬，但按照洗滌說明適合冷水一般不超過30度為宜。

5.洗衣機洗建議:將毛衣由裡而外翻轉過來折疊，並放進洗衣網袋中洗，減少起毛球的機率及減少毛衣被水的慣性拉伸變型。

6.洗完後切記不可乾衣機烘乾，否則會造成嚴重縮水。

7.晾乾時要注意將清洗完的毛衣用衣架掛起晾乾會令毛衣拉長變形，應用浴巾捲起壓乾，再用洗衣網以平曬的方式風乾 ，不宜曝曬。

8.毛衣風乾後，收入衣櫃中的時候亦應避免衣架吊掛，採用折疊、捲收等方式，才是適合毛衣的收納方式。衣架吊掛久了因地心引力的緣故，使毛衣的肩膀處出現衣架痕跡，甚至會使毛衣變形。



11月本來就是中小學夏季轉冬季校服的過渡期，近日強烈東北季候風致氣溫驟降轉涼，不少家長急忙出動為子女換季。（資料圖片/鄭子峰攝）

冬季校服裙褲洗濯須知是什麼？

．可洗衣機洗或手洗但因冬季含羊毛布質適合30℃或以下冷水洗因較暖水或會令縮水度增加，適用於以下布料貨品:

1.大部份淨色料都採用混羊毛斜紋薄絨(25% Wool / 75% Polyester/Viscose)

2.精紡格仔絨 (薄絨30-50% Wool / 50%Viscose)

3.全人造毛(100% Acrylic)格仔絨



．羊毛成份高粗紡厚絨適合冷水手洗，雖也可乾洗，但非必要，例如：

1.小部份淨色布仍用混羊毛法蘭絨(65% Wool / 35%Viscose Flannel)

2.粗紡格仔絨 (傳統厚絨65% Wool / 35%/Viscose)

3.全羊毛絨



．冬季校服裙褲料都以深色為主，不可漂白，而深淺色的衣物應當分開洗避免相互染色，因此應避免與白色或淺色恤衫一起洗。



恤衫洗濯須知是什麼？

洗衣前:

．確保衣物拉鏈應拉埋

．確保衣物袋內沒有硬幣紙巾等雜物

．確保衣物鈕扣不易鬆脫狀態

．如領位袖口等淺色或白色部位有多污漬，應先手洗該部位去污 ，校服公司建議可試用牙刷加清潔劑或純白牙膏甚至用擦膠試擦去污漬。



洗衣時：

．可暖水洗水溫30-40℃

．不可漂白：校服特別是白色恤衫裙穿得多洗得多可能會失去原來亮眼的白色，但請勿使用漂白劑因漂白劑一般只適合純白色全棉衣物，因可能愈洗愈黃.，而且校服恤裙很多都有撞色領或加綑色邊及有色校章用漂白劑可能令色邊或章脫色

．洗衣機洗水脫水後或手洗後注意不能放於洗衣機內或浸泡太久 （一般約10-15分鐘已足夠）否則有污垢水可能被衣服本身吸納，浸泡時間過長，不僅會散發臭味，而且會導致細菌大量的繁殖

