開學臨近　一文解構子女潛在求助徵兆　八招家長貼士助適應支援

悠長暑假快將結束，新學年下周一開始，部份學生或對開學感到緊張不安，作為父母如何有效釋出關懷至為關鍵。聖雅各福群會綜合子女四大潛在求助徵兆，以及家長八大開學貼士，協助家長及早識別及支援子女的精神健康需要。



下周一（1日）便是開學日。（資料圖片／夏家朗攝）

家長可在日常互動留意子女有否出現以下四大潛在求助徵兆，有助及早識別及提供適切支援。

徵兆一：學業成績及學習行為變化



若發現子女出現遲交功課、成績下滑或注意力散漫的情況，有機會反映其學習動力不足或出現學習困難。

徵兆二：情緒變化



可留意子女會否容易出現低落、緊張、煩躁、焦慮等情緒，或是持續有負面想法、自我懷疑或對未來失去信心，甚至影響日常生活。對於性格較內向的子女，家長更應提高警覺，留意會否因上述情緒而出現眼神迴避、表情呆滯或較平時更沉默寡言等。

徵兆三：社交行為變化



可留意子女會否出現抗拒、避免與同學互動，或獨處時間增加、經常請假或逃課，或過度沉迷網絡，有機會顯示他們對校園生活出現適應困難。

徵兆四：生理及生活方式變化



可以留意子女有否出現失眠、嗜睡、飲食異常、持續頭痛或胃痛等情況，有機會是壓力或潛在精神健康問題的徵兆。

臨近開學日，家長可多留意子女的情緒狀況。(資料圖片)

家長的角色十分重要，透過及早辨識身心及情緒困擾徵狀及提供情感支援，可有效降低危機發生的可能性。家長可參考以下八個開學貼士，協助子女度過這段校園生活適應期：

1. 及時了解子女的困難、想法與擔憂，討論時多鼓勵，協助制定切實可行的學習計劃（對應徵兆一）；



2. 促進開放溝通並耐心傾聽子女經歷及感受，接納其情感表達，建立信任與安全的支持環境；在適當時候鼓勵逐步參與社交活動（對應徵兆二及三）；



3. 預早協助調整生活規律，包括均衡營養、充足睡眠等（對應徵兆四）。



預防性措施：

4. 適時讚賞子女的優點，保持日常互動，提升自信及抗逆力；



5. 善用社區資源，如尋求社工協助，並與學校保持密切溝通，必要時鼓勵子女尋求專業協助；以及營造開放支持的家庭氛圍，引導子女視求助為成長的一部分。



對於有特殊學習障礙的學童，家長還可有以下行動：

6. 預早檢查暑期作業，準備充足文具及整理書包，避免「臨急抱佛腳」增加不必要壓力，因為他們往往到最後一刻才發現未完成，或是誤以為自己已完成；



7. 若轉讀新學校，可遞交相關學習報告予學校，讓老師盡快掌握學童狀況；並與子女嘗試以不同方法到達校園外圍觀察，助其適應，避免他們於不熟悉的環境容易產生異常行為；



8. 特別留意子女是否出現焦慮情緒，保持良好溝通。

