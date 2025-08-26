開學｜是時候揀合適返學鞋！附揀鞋5大建議 「這樣做」小心皮膚炎

不經不覺暑假即將迎來尾聲，各位父母為孩子做好開學準備了嗎？要迎接開學日，除了要抖足精神，一雙合適的返學皮鞋亦同樣重要！不但能讓子女在走路時減低疲勞，同時可以減少子女患上扁平足的機會。不過，相信不少家長或會疑慮，到底怎樣的皮鞋才適合子女呢？



皮鞋結構

皮鞋的結構主要包含鞋面、內底、外底、鞋跟、鞋墊、魔術貼、鞋舌和襯裡部分。 這些部分共同作用為提供舒適性、支撐性和耐用性。

（消費者委員會）

五大選購返學鞋秘訣

1. 選擇鞋墊增加承托力

學童長時間穿著返學鞋，鞋履的承托力及軟硬度是十分重要。不論是皮鞋或運動鞋，良好的設計可減少關節勞損，防止影響腰部及頸部成長，避免將來出現寒背的機會。

人在步行時會產生反作用力，均會對身體不同部位的關節造成衝擊。若鞋的承托力不足，有機會使下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，出現關節勞損的問題。所以，家長們要注意鞋內的鞋墊要有支撐足部內足弓的構造，以承托足部力量。同時，注意鞋跟不宜太平或太高，一吋高度為佳，以免影響走路時的重心。

2. 真皮及透氣物料為佳

長時間穿上鞋子，舒適度及透氣度也是考量之一。家長選鞋時可揀選較軟身的真皮，透氣之餘亦有一定承托力。

家長亦可測試鞋款軟硬度，雙手分別拿著鞋跟和鞋頭，將其對摺屈曲再「S形」扭動鞋隻。若輕易扭曲則代表鞋款過軟，承托力未必保證；若然無法扭動則代表鞋款過硬，容易出現「刮腳」情況。所以，手測軟硬度及選擇中度軟硬度為佳。

3. 尺寸預留約一隻手指位

選購過大或過細鞋款，有機會增加跌倒及扭傷的機會，為子女選購鞋款時，尺碼上預留一個手指位便是最恰當。若鞋子太鬆，雙腳在鞋內的活動範圍太大，走路時或需刻意用力抓緊鞋子，或增加跌倒的機會。而且，鞋子尺碼過大亦會減低皮鞋的承托力，更有可能令小朋友患上扁平足的機會。

不過，不少7歲或以下幼童的腳板較多脂肪，難以察覺足弓發展，或會出現「假扁平足」的情況。待7歲正常發育後，若發現仍無足弓，必須立即就子女檢查及配戴矯形鞋墊。

4. 圓頭鞋

鞋頭形狀同樣重要，若鞋頭會較尖則減低腳趾平放空間及活動範圍，或有可能出現姆指外翻的情況。

5. 帶子女親身試鞋

家長應帶小朋友到店試穿鞋款，觀察步姿及尺寸。若步姿跟平常不同，或出現左搖右擺的情況，便要選擇其他鞋款。

著鞋注意事項

1. 穿脫鞋子後應清潔雙手，避免因接獲口部或食物而間接攝入有害物質。

2. 如發現腳部持續出現皮疹或皮膚炎，應停止穿著懷疑有問題的鞋，並立即求醫。