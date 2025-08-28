開學適應陷漩渦　師長好友樂幫助

新學年伊始，面對陌生班級與新挑戰，不少學生都會感到迷茫及壓力。這些成長困惑該如何自處？本文會探討師長及朋友可以如何提供支持和指引，助學生輕鬆適應新學期。



1.迷茫是成長必經之路

開學適應期，許多同學或會覺得自己像站在十字路口，既不清楚自己的價值與能力，也不確定未來該往哪裡走？其實，這絕非軟弱的表現，而是成長路上必經的心理過渡之路。

心理社會發展理論認為，12至18歲正處於探索「我是誰」的階段。在這段時間裡，你可能會一方面渴望融入朋友群體，另一方面又怕失去自我特色；你可能想追尋自己的興趣，但又擔心與眾不同會被排斥。這些掙扎都是很正常的，是成長的一部分。倘若未能順利調適，部分同學或會迷失方向，偶有感到彷徨和無所適從。此時，校園內的支持變得尤為重要。

2.師友的支持和鼓勵

面對困惑，別忘了身邊有兩群很好的「嚮導」：老師和朋友！他們可以幫你一起檢視過去的經驗和現在的狀態，讓你更清楚看到「你是誰」。

老師當你的「生涯顧問」：學校有很多活動，該選哪些？如果還不確定自己的特長在哪裡，可以請教你信任的老師。老師們經驗豐富，能協助你分析你哪裡做得好、哪裡還可以再加強，幫你更清楚認識自己，更有自信。

朋友當你的「成長伙伴」：找好朋友分享你的故事、你的想法、你的感覺！你們可以一起討論彼此的個性和特質，互相幫忙找出各自的優點，這樣能更了解自己是個什麼樣的人。

另一方面，朋友之間也可以互相學習成功的經驗。想像一下： 你看到平常跟你成績差不多的同學，這次考試考得很不錯，透過努力溫習找到了高分竅門。這是不是也讓你覺得：「如果他用功也考得好，那我好好努力應該也可以」？心理學家Bandura說，當我們看到和自己程度相若的同學取得成功，亦會提升「我都做到」的信心。所以，同學也可以和朋友分享彼此的心得，互相參考學習，從而更有勇氣面對新挑戰。

3.拓展社交網絡

新學年換班、換座位，難免與好朋友、老師分開，同學心裡可能有點失落。但換個角度想，這也是認識新朋友、探索自己更多可能的好機會。我們可以怎麼做呢？

主動參與班務： 主動爭取當科長、風紀或幫班級籌辦活動。幫忙的過程會讓你更有班級歸屬感，覺得自己是班上的重要一員，也能讓大家認識你。

活動中交好友： 找你喜歡的活動參加（比如籃球隊、戲劇社、管弦樂團），在那裡比較容易能找到志同道合的新朋友。

學習溝通技巧： 尊重別人意見同時，勇於表達自己的想法和底線（比如哪些事你覺得很不舒服或不太願意做），有助建立健康友誼。

練習團隊合作： 團體活動時，難免會遇到看法、個性或價值觀不同的同學。試著用開放的心態和大家合作，將每次磨練自己視作成長契機。

遇到困難及早求助： 如遇到嚴重的爭執或欺凌，切勿獨自承受，可以尋求老師、社工或家人協助，他們一定很願意幫手解決問題。

當我們在成長路上感到迷茫時，記得每一次開口向老師或朋友求助、每一次勇敢嘗試新的事物、甚至每一次努力解決小衝突的經驗，都是認識自我和邁向成熟的關鍵一步。只要持續拓展社交圈、練習溝通，大家必能衝破「適應漩渦」，於新學年展現更好的自己。

