開學｜流感、手足口病活躍程度上升　衞生防護中心籲學校預防爆發

衞生防護中心指，近月本地季節性流感、呼吸道合胞病毒及手足口病的活躍程度上升，料開學後隨天氣逐漸轉涼，學校內呼吸道傳染病爆發的呈報可能會增多。中心今（25日）去信全港中小幼學校，呼籲校方採取措施，預防開學後各種傳染病，尤其是蚊傳疾病在校内傳播。



中心總監徐樂堅呼籲學校提高警覺及經常進行消毒，如有師生出現發燒、呼吸道病徵、腹瀉、嘔吐或皮疹等，應立即求醫，切勿到學校上課或上班。



衞生防護中心指，本地季節性流感及呼吸道合胞病毒的活躍程度近月上升，料開學後，隨着天氣逐漸轉涼，學校內呼吸道傳染病爆發的呈報可能會增多。（資料圖片/夏家朗攝）

徐樂堅呼籲學校提高警覺及經常進行消毒，如有師生出現發燒、呼吸道病徵、腹瀉、嘔吐或皮疹等，應立即求醫。（資料圖片/黃浩謙攝）

中心表示，本地季節性流感活躍程度由7月中開始緩慢上升，呼吸道合胞病毒的活躍程度自6月起亦緩慢上升，預計會活躍一段時間。中心指，參考過往的監測數據，料新學期開始後，隨着天氣逐漸轉涼，學校內呼吸道傳染病爆發的呈報可能會增多，而新冠和流感的活躍程度或會於年底或明年初上升。

中心建議家長安排子女參與流感疫苗學校外展活動，或到家庭醫生接種流感疫苗，並稱有研究顯示兒童接種流感疫苗可以減少缺課。

今年6月至8月，部分監察手足口病的指標有上升趨勢，中心預計剛開學後的10月至12月可能出現較小型的高峰期。截至8月21日，本港共於今年錄得79宗在學校發生的手足口病爆發個案。

中心提醒學校，按「預防傳染病指引」執行防控措施和處理爆發個案，如懷疑出現爆發個案，應立即呈報衞生防護中心盡快跟進。