大埔有公司指按要求恢復土地原狀疑遭警阻止　入稟申禁令及追損失

5名警員被指在大埔阻撓一間公司按規劃署要求測量及移除租用土地上的混凝土磚、水泥等物料，又到公司董事的物業撞門，試圖入內拘捕董事。有關公司周二（10日）入稟區域法院，要求確認其土地使用權、制止警方進一步干預拆除工程，並追討逾1.5萬元的損失費用、利息及訟費等。



入稟公司稱是按規劃署要求11月底前移除及恢復原狀。（規劃署網頁）

原告為力訊有限公司（Licksun Company Limited），被告依次為警員14081、警員63437、偵緝高級警員59036、偵緝警長33068，以及大埔警區刑事調查隊第8隊主管。入稟狀稱，原告今年9月向地主Lolo Limited，承租大埔汀角附近第23約地段第118號及第119號土地。

有關公司周二（10日）入稟區域法院，要求確認其土地使用權。(資料圖片/黃浩謙攝)

規劃署發通知 要求11月前拆除部份物料

及後，規劃署就第118號土地發出警告及通知，指地上鋪設混凝土磚、水泥等硬物屬未經許可發展，並要求11月底前移除及恢復原狀，否則可能會被檢控。故此，原告在接獲規劃署的通知後，開始清理地段。

警接投訴9月到場了解後阻止清拆

9月19日星期六下午，附近地段的用戶張女士報警，警方到場後建議原告在下一周的工作時間才進行拆除工程，以免與他人發生糾紛，並確認該次事件不構成任何刑事犯罪。

4日後（即9月23日），原告聘請測量師及工人到場，原訂測量及放定土地界線，惟兩名警員到場後阻止他們工作，命令相關人員停工及離開，否則拘捕，並表示日後再進行測量或相關工作，也會拘捕。

原告稱其董事於10月被警方撞擊住所大門

10月11日晚，偵緝高級警員與另外3名刑事調查隊人員，到原告董事的住所物業，以硬物反覆撞擊及推撞大閘後的木門，試圖入內拘捕董事，損壞木門。偵緝警長告知董事，擬就大埔汀角涉案土地上的混凝土磚、水泥等物料被毁壞一事，以刑事毁壞拘捕他，並要求停止移除物料。

原告稱曾解釋公司是土地租客，須遵從規劃署通知，惟警長或刑事調查隊查閱土地登記冊後，知悉地段並非張的直接或間接財產，卻警長仍命令原告停止執行規劃署的通知，且不得移除地段的混凝土瓦、水泥或硬質材料等。原告至今仍被禁止進入地段進行勘測或相關勘測工作，或拆除相關物料。

原告入稟法庭申請確認土地使用權 要求頒阻止移除禁令及追$1.5萬

原告入稟向法庭申請確認原告對地段的使用權、頒發禁制令禁止被告阻止原告移除地面硬物、圍封土地及遵從規劃署通知、並禁止被告干擾董事住所；且追討費用及損失，包括5千元工人及圍欄材料費、1.1萬元測量費、每月100元的租金費用，另要求待評估損害賠償、利息及訟費。

案件編號：DCCJ5533/2026

有關公司周二（10日）入稟區域法院，要求確認其土地使用權。(資料圖片)

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