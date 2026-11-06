土地查冊新制拒設上訴　發展局籲傳媒放心：註冊機構較獲信納

政府擬推土地業權註冊制度，並收緊土地查冊安排，日後查冊需符公眾利益等「指明目的」，並沒有豁免傳媒查冊，以及不設上訴機制。立法會相關委員會今日（6日）舉行會議。發展局表示，雖然局方無意增設上訴機制，但日後假若申請遭拒，會容許申請人向土地註冊處提交新理據，供處長重新考慮，以便處長進一步審視當初拒絕的決定是否正確。



發展局又指，政府會相對信納在官方名單內或正式註冊的新聞機構，以公眾利益為由的查冊申請，個人申請則會作相對嚴格的審批，籲傳媒機構放心。



土地查冊須涉9目的

土地業權註冊制修例去年通過後，政府提出透過附屬法例進一步收緊業權註冊及土地紀錄查冊，當中建議查冊者必須符合九項「指明目的」，包括進行審計、為符合公眾利益而進行查冊或查閱等，方可查冊。申請人須提交聲明，表明只用於聲明的用途，並「說明會如何使用該等（土地）紀錄以達至聲明目的」。新查冊安排計劃明年上半年實施。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何佩玲。（資料圖片）

設補交理據機制 供土地註冊處長進一步審視決定

在上次會議上，多名議員質疑政府不設上訴機制的安排。有議員更批評為抹殺正常報道。發展局常任秘書長(規劃及地政)何佩玲表示，雖然當局無意就查冊安排設上訴機制，惟經考慮後決定，日後若查冊申請遭土地註冊處處長拒絕，申請人可再向處方提交新理據，供處長再考慮。她稱，此舉旨在讓申請人提出司法覆核前，給予處長進一步審視其拒絕決定是否正確。

對於早前有建議設立傳媒記者的「白名單」機制，確保可得土地註冊處處長批准，土地註冊處處長陸嘉健表示，這種安排有違主體法例設計原意，當局不會設立相關機制。根據土地業權規例，對於每一項以公眾利益為由的申請，土地註體處長須按具體事實逐一審批。

選委界立法會議員陳凱欣。（資料圖片）

審批只看目的不限身分 陳凱欣憂拖慢正常審批

曾於傳媒機構任職多年的選委界議員陳凱欣指，現時網絡媒體普及，人人都可以自行報道 ，雖然當局多次強調審批不限身分而只著重採訪目的，但她關注當局日後如何防範有人假借記者名義或聲稱收到「報料」，以公眾利益為由提出查冊申請，拖慢當局就正常採訪的審批進度。

土地註冊處網上查冊系統。（勞顯亮攝）

發展局：綜合衡量查冊目的

何佩玲指出，申請流程已列明，若有人以公眾利益為由申請查冊，必須提交聲明書說明其如何符合公眾利益。她續稱，處長審批時會綜合衡量查冊目的，包括個人知情、作為新聞報道，以至傳播範圍大小等因素。

陸嘉健則表示，附屬法例沒有列明以公眾利益為由查冊的申請人是否須為記者。即使如此有關申請人要解釋保證資料如何不會被濫用。不過估計申請人以傳媒機構為主。他續稱，當局相信一般傳媒機構有就資料使用制定守則，能確保資料不會被亂用。不過如果以個人身份申請，當局會進一步要求說明如何確保資料不會被濫用，申請人需要清楚解釋，處方才會批出申請。

選委界立法會議員林筱魯。（資料圖片）

查冊門檻有別：註冊新聞機構「較獲信納」

小組委員會主席林筱魯追問，政府是否會相對信納在官方名單內或正式註冊的新聞機構，以公眾利益為由的查冊申請，個人申請則會作相對嚴格的審批。何佩玲確認其說法，當局會與新聞界溝通，在即將推出的指引裏回應新聞界的關注。

何佩玲指，雖然業權註冊主要功能為確保物業市場運作暢順，但當局亦認同需要提供一個不太困難的機制，方便傳媒進行符合公眾利益的報道，例如涉及紅山半島、無主物業的報道。她強調，「依家我哋都好想有呢啲報道喺度」，雖然日後要申請，但相信「批嘅機會好高」，籲傳媒放心。

實政圓桌立法會議員莊豪鋒。（資料圖片）

5年僅20宗查冊投訴 莊豪鋒質疑立法必要性

實政圓桌議員莊豪鋒提到，過去5年有約2500萬宗的土地查冊申請，但私隱專員公署過去5年僅接獲20宗涉及濫用土地登記冊資料的投訴，並只就2宗展開調查。他指，既然條例帶來這麼多的疑問，是否仍有必要訂立附例，又關注如果不立法有何影響。

何珮玲表示，政府提出業權註冊制度，目的為簡化業權核實安排。日後業權註冊紀錄所載的業主，將直接獲法律承認為真正業主，有別於現行制度下，即使查冊紀錄載有名字，亦無法完全確立其法定業主身分。

她指出，既然未來查冊可清晰確認，業權註冊紀錄所載的業主，為獲法律承認為真正業主，當局需要思考私隱問題。她稱，如果當局仍像過去般沒有限制地查冊，是否符合比例的政策措施。

新界東南立法會議員方國珊。（資料圖片）

新界東南地區直選議員方國珊問到，政府會否主動通知業主有多少人就其物業進行查冊。何佩玲稱，這屬政府積極思考的方向，惟具體落實細節仍需制定。