涉ONE STANLEY檢控正諮詢律政司　甯漢豪指規管有效須持責人監督

赤柱豪宅ONE STANLEY被揭部份鋼絲網及鋼筋配置與圖則不符。發展局局長甯漢豪今日（11日）表示有關不符之處從未向屋宇署報告，將就後續檢控工作諮詢律政司，而屋宇署亦已勒令抽查同一屋苑內另外15間獨立屋，以及6座住宅內的12個單位，如發現違規會採取執法行動。

甯漢豪提到，因應ONE STANLEY屋宇署準備加強規管相關的關鍵程序，包括日後承建商灌注混凝土前，須用相片或錄像，記錄被檢查結構構件的鋼筋配置等，署方正就上述內容諮詢業界，冀明年1月或之前落實措施，相信有此經驗後日後其他關鍵工序，亦會採取類似方向。



回應連串工程問題 甯漢豪：政府難全時間現場監管

立法會今日處理有關建築工程的監管的口頭質詢。甯漢豪指，政府一直重視建築工程的施工質素，建築工程涉不同工序及環節，政府規管部門、業主、承建商和相關專業人士要合力發揮層層把關作用。不過，她坦言，在實際操作層面，政府規管人員難以全時間在工地現場監管每一個項細節，要規管制度發揮效用，必須確保各持責人做好監督工作。

屋宇署另要求抽查ONE STANLEY15間獨立屋、6座住宅

甯漢豪提到，屋宇署已大致完成ONE STANLEY調查，發現部份鋼絲網，以及鋼筋配置與圖則不符，而不符的部分亦從未向署方報告。屋宇署將就後續檢控工作諮詢律政司。屋宇署亦已勒令抽查，同一屋苑內另外15間獨立屋，以及6座住宅內的12個單位，要求發展商聘用獨立實驗所，並在署方監察下進行測試。署方陸續接獲測試報告，倘發現違規會採取執法行動。

因應事件加強規管關鍵程序 冀明年1月或之前落實

她又提到，屋宇署因應ONE STANLEY事件，準備加強規管相關關鍵程序，日後承建商灌注混凝土前，須用相片或錄像，記錄被檢查結構構件的鋼筋配置，由項目註冊工程師轄下的技術人員全數覆核，並將相片或錄像送交屋宇署讓署方進行抽查。在灌注混凝土後，承建商亦要聘用實驗所抽驗鋼筋，覆核後向政府提交報告。署方正就上述措施諮詢業界，冀明年1月或之前落實措施，相信有此經驗後日後其他關鍵工序，亦會採取類似方向。同時，發展局亦已要求轄下部門審視現行驗收制度。

立法會議員鄧銘心。（直播截圖）

鄧銘心問會否杜絕建築工程「價低者得」

提出口頭質詢的鄧銘心問到，政府會否制訂措施杜絕建築工程「價低者得」及「層層分判」現象，並改變趕工文化及監督人手不足等情況。甯漢豪指，私人項目招標及分判屬商業安排，工務工程有一系統處理標書評審、分判及工期事宜。她又強調，過去3年工務工程投標結果顯示，約有40%的工程合約，以及逾60%的顧問合約，並非以最低價中標。

事件經抽查發現 質疑監管力度不足

《香港01》上周六（7日）揭發港鐵東涌延線東涌西站大堂樓層半數支柱，約30支柱灌石屎「未到頂」，出現嚴重灌石屎質量問題。鄧銘心認為，雖然事件為經抽查揭發，顯示抽查有其作用，但質疑要到抽查才發現，反映監管力度不足。

甯漢豪與建造業議會商討 冀前線用即時攝錄機

甯漢豪強調，事件反映層層監察及抽查機制有其作用。她又指，假若事件涉前線施工不足問題，建造業議會需在培訓方面入手。當局未來亦會與建造業議會商討，冀前線工人在關鍵工序上可採用即時攝錄機。

醫療衞生界林哲玄。（資料圖片/鄭子峰攝）

林哲玄：專業自主重要 惟非與生俱來

醫療衞生界議員林哲玄指，香港註冊工程師由工程師註冊管理局監管，然而當中的理事，局內理事除一人由行政長官委任外，其餘均由工程師學會理事會委任。他認為，業界專業自主固然重要，但非與生俱來，社會對工程監督失誤有很大意見，問到政府會否收緊工程師監督引入業外委員。

修例後研註冊機構條例是否有修訂的必要

甯漢豪回應指，現行建築物條例下的處分制度中，每宗紀律個案均會按照法例，成立紀律審裁小組。小組成員除專業人士外亦涵蓋其他界別人士，以確保監管更為公正；至於專業註冊機構的人員組成，她表示若當局認為有需要擴闊的地方，亦願意考慮，並會在完成建築物條例修訂後，檢視其他註冊機構條例是否有進一步修訂的必要。