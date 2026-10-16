ONE STANLEY｜屋宇署要求發展商調查額外8幢洋房　一個月內完成

赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%，涉事獨立屋 2023 年獲屋宇署發入伙紙。發展局局長甯漢豪昨日公佈今季賣地計劃時表示，屋宇署仍在調查，沒有進一步資料分享。至於為何仍發入伙紙，她指屋宇署發入伙紙有程序，惟如過程中被發現有問題，有人沒有盡責，會追究到底，如何追究則要視乎結果，相信屋宇署之後會公開交代，並依法懲處。



ONE STANLEY發展商建灝地產發言人表示，今日（16日）更新樓盤的售樓書內容，披露了發展商於10月2日收到屋宇署的通知，就樓盤一間洋房（涉事洋房）的若干不合規之處，要求發展商進行詳細調查並提交報告。屋宇署同時要求發展商為額外8幢洋房進行調查，據悉，當中4幢為成交價「逾億元」級別的洋房，個別成交價更高達2.46億元。所有調查需於有關信件起計一個月內完成，並提交予屋宇署。



據最新樓書資料，若干不合規之處的事項，包括地面層其中一條橫樑的保護層沒有按批准圖則配置鋼絲網；及部分樓板的鋼筋配置與批准圖則不符。

屋宇署同時要求發展商對其他8座洋房及其中一座的公用地方、涉事洋房進行調查。所有調查需於有關信件起計一個月內完成，發展商需將有關資料提交屋宇署。（樓書資料）

所有調查需於一個月內完成並提交屋宇署

屋宇署同時要求發展商對其他8座洋房及其中一座的公用地方進行調查，該8間洋房為5、8、16、17、19、32、33、36號洋房；及位於樓盤第9座的公用地方。屋宇署同時要求發展商就涉事洋房進行調查。所有調查需於有關信件起計一個月內完成，發展商需將有關資料提交屋宇署。

需調查的8座洋房中 已賣出及未賣出各佔一半

在上述需要進行調查的8座洋房中，其中4幢洋房已經沽出，另4間仍未出售。發展商指，已經與包括該4名買家的所有買家和業主溝通，他們都已得知樓書的更新內容，又指會繼續與所有買家/業主保持溝通。該屋苑在10月2日後未有再售出任何單位。

4幢已售洋房均屬「逾億元」級別洋房

資料顯示，是次屋宇署要調查的8間洋房當中，第5、16、17及33號洋房早前已經沽出，同屬四房間隔，當中成交價涉及為逾1.15億元至2.46億元，實用面積分別為3,059至4,693平方呎。當中最大一伙為洋房5號，在2026年1月以2.46億元沽出，實用面積4,693平方呎，成交呎價5.24萬元。

《胡‧說樓市》早前報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

由建灝地產發展的赤柱豪宅「ONE STANLEY」早前被揭發鋼筋數量與獲批圖則不符，屋宇署介入並鑿開混凝土檢測，發現地面低層一條橫樑保護層沒有按圖則配置鋼絲網，以及部份樓板的鋼筋配置與圖則不符，現正調查事件當中。

建灝地產上周五（10月9日）已就相關事宜作出回應，表示有關獨立屋買家提出投訴後，該公司曾與買家商討跟進方案，並建議由雙方共同委聘獨立專業人士進行進一步檢測，以客觀方法釐清相關情況，惟有關安排最終未能達成共識及落實。雙方其後亦曾就交易安排及相關訴求進行商討，惟未能達成協議。

獨立屋買家要求「踢契」全額退款 並作出賠償

至於雙方之間的私人合約及法律事宜，建灝地產指不作進一步評論。另據了解，相關獨立屋買家曾要求「踢契」，要求發展商全額退款，並作出賠償，惟所要求的賠償金額不詳。

涉事「ONE STANLEY」是港島南區的豪宅項目，發展商為羅家駒、羅建一父子創立的建灝地產（K&K Property）；承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

項目由32幢洋房及11座低密度分層住宅組成，全盤僅提供82伙，主打高私隱度及頂級配備，每幢洋房成交價動輒過億元。項目至今已售出59伙，佔項目單位總數逾七成，總成交額逾62.5億。

地產傳媒《胡．說樓市》10月2日晚發布調查報道，指有業主於2024年4月斥資逾億元購入項目一幢實用面積逾3,000平方呎的四房洋房，並於同年8月完成交樓手續。惟業主其後安排工人進場展開室內裝修工程時，發現部份樓板表層混凝土呈現異常狀況，隨即委託工程顧問、專業化驗所及註冊結構工程師展開全面檢測。

屋宇署多次檢測 9月「開皮」鑿開混凝土

據報道，2026年6月29日及30日，屋宇署派員進入涉事住宅，以Cover Meter（鋼筋探測儀）及GPR雷達等儀器量度；並在9月17日起，在屋內多個位置做俗稱「開皮」（Open-up Inspection）的檢測，即拆開部份混凝土直接查看及量度內部鋼筋。實體開鑿結果證實，內部鋼筋間距與雷達檢測結果相當接近。

鋼筋少41至75% 部份混凝土保護層接近零

業主委任的註冊結構工程師根據署方現場檢測所得的實際數據進行分析，得出報告顯示洋房內二樓書房部份位置的主鋼筋數量，較批准圖則減少高達41%至75%，最大間距達57.5厘米；一樓睡房天花部份位置的主鋼筋亦較圖則少約42%至57.9%。

此外，部份位置更被錄得混凝土保護層不足甚至接近零的情況，相關情況或會嚴重影響樓板的耐火能力及結構耐久表現。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

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