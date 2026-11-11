都會大學副教授指系主任言論令其不獲續約　告誹謗及索償292萬

都會大學商業管理學院前副教授，指控系主任在考核其表現時指她功課評語不足、監考不專業的言論令她名譽受損及不獲續約。她日前入稟區域法院告對方誹謗，要求法庭禁制誹謗言論，並追討逾292萬元收入損失及誹謗賠償（DCCJ 5564/2026 ）。



原告梁德欣，被告岑偉昌。入稟狀指，原告自2012年加入都會大學，2016年7月至2022年8月任商業管理學院副教授，被告則在約2018年起擔任會計及財務系主任，負責原告的考績及就續約作出建議。

原告梁德欣入稟區域法院興訴。(黃浩謙攝)

梁被指給學生評語好少 人事部審批被評D級

在2020至2021學年底，被告與梁就其考績報告進行約10分鐘會面，以以輕鬆休閒的對話形式進行。被告其後呈交的考績報告指，梁在遙距課程給予學生的功課評語很少，更新課程時又沒有納入部分香港財務報告準則的最新發展，以及在2021年學期網上監考時，未能或不願展現足夠及合理的專業判斷。人事部等人員審批報告後，梁獲評D級。

梁稱有給學生指引

梁指，其學生評價整體正面，就學生指她不直接提供作業答案，梁解釋她有給予指引，讓學生從錯誤中學習。她又稱，被告一直未能指出哪些課程內容未更新，欠文件支持指控。

認為被告損害其學者聲譽

梁指，被告損害其作為學者、研究員及專業會計師的聲譽。她本應獲續約3年，現就被告的誹謗言論追討292萬元的收入損失及誹謗賠償，及要求法庭頒令禁止被告再發表誹謗言論。