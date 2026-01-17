渣打馬拉松2026｜城巴九巴共辦31條特別路線 載選手往尖東及維園
【渣打馬拉松2026／渣馬／交通安排／城巴／九巴】渣打馬拉松2026周日（18日）清晨起舉行，即部份馬拉松選手需要凌晨出門。城巴及九巴開辦共31條馬拉松特別路線，大部份在凌晨3時許至4時許開出，接載選手分別前往尖東及維多利亞公園，路線涵蓋全港各區，一文看清交通安排。
渣馬2026｜城巴開辦9條馬拉松特別路線
城巴公布，將開辦9條馬拉松特別路線，覆蓋所有主要賽事起步點。全馬及半馬跑手可在海底隧道巴士轉乘站或尖東站下車，步行前往位於尖沙咀彌敦道的起步點；10公里賽事跑手可在維多利亞公園站下車，步行往東區走廊的起步點。
渣馬2026｜九巴開辦11條馬拉松特別路線直達尖東
九巴公布，將開辦22條特別路線，從多區接載馬拉松選手前往賽事起點，參加全馬及半馬的選手，可以選乘11條特別線直達尖沙咀東（麼地道），再步行前往彌敦道起步點。
▼渣馬2026｜九巴11條特別線直達尖東▼
渣馬2026｜九巴開辦11條馬拉松特別路線直達維園
至於參加10公里的選手，可選乘11條特別線直達銅鑼灣（維多利亞公園），再步行前往東區走廊的起步點，
▼渣馬2026｜九巴11條特別線直達維園▼
渣馬2026｜九巴15條通宵路線途經各比賽場地
九巴又指，另有15條通宵路線（N線）途經各比賽場地，而馬拉松期間將有封路安排，九巴多條路線需分階段改道行駛，乘客可在APP或九巴網頁查閱路線資料。
▼2025年2月9日 渣打香港馬拉松2025▼
