今日新聞8分鐘｜的哥勸阻抽煙遭客批踭毆｜7旬翁車底維修遭壓斃

蔡天鳳案｜鄺港傑稱好騰雞只聽從父指示 指鄺球把蔡天鳳放入膠箱

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(12日）在高等法院續審，首被告鄺港傑提到三父子回到龍尾村後處理蔡的情況。

鄺港傑稱，他們回到龍尾村後，他腦袋空白如「Hang機」，亦「好騰雞」，他嘗試和弟弟鄺港智對話，但其實語無倫次。他當時只是聽從父親鄺球指示搬出膠箱，又見鄺球用薄被蓋過蔡的身體，並把蔡放入膠箱，他之後按鄺球指示，與鄺球一同把載著蔡的膠箱搬入屋。

杏花邨嶺南中學疑爆欺凌 家屬報警批學校處理差 校方：正跟進

網上流傳帖文，指港島杏花邨嶺南中學懷疑發生「集體欺凌」事件，疑被欺凌的男生由家人帶往醫院驗傷及報警。家人發文指控校方僅以記小過及停課3日懲處相關學生，認為沒有警誡性，未能保護受創者。《香港01》前往涉事學校了解，獲訓導主任確認「學生之間有衝突事件」，將就懲處及教導作跟進。《香港01》正就事件向警方及教育局查詢。

秀茂坪巴基斯坦裔女遭4漢揮鐵通圍毆受傷 疑涉感情糾紛

今日（12日）早上7時27分，警方接報一名女子在秀茂坪近曉華大廈對開路面，遭4名男子持鐵通襲擊受傷，歹徒逞兇後登上一輛私家車逃去。救援人員到場，32歲巴基斯坦裔女事主四肢受傷、手部骨折，由救護車送往聯合醫院治理。警方正追緝4名非華裔涉案人士。案件列「傷人」，交由秀茂坪警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

將軍澳上村72歲翁車底維修避震 千斤頂疑故障慘遭壓中送院不治

將軍澳今日（11日）發生修車意外。下午2時57分，一名男子在穎禮路將軍澳上村維修私家車時，被私家車壓在車底後，不省人事，其友人見狀後大驚報案求助。

救援人員趕至，發現姓李（72歲）事主頭部受傷，已陷昏迷，隨即由救護車將他送往將軍澳醫院搶救，惜延至下午5時03分證實不治。警方初步調查相信，在上址車底維修私家車車尾避震時，用作固定車輛的「千斤頂」突然故障，隨即將事主壓倒，其死因有待驗屍後確定。

九龍城的士司機勸阻抽煙 遭乘客批踭狂毆嘭嘭聲

網上流傳一段短片，一部的士停在九龍城聯合道近太子道西慢線，一名穿白色衫的男子在車外不斷搥打座位內的司機，相當出力發出「嘭、嘭」聲，遠處也能聽到。

警方回覆查詢稱，事發於昨日（10日）晚上11時35分，被毆的士司機姓譚（24歲）口鼻流血，事後送到伊利沙伯醫院治理，案件列襲擊致身體受傷，正追緝涉案男乘客。

黃仁勳再爆出軌48歲已婚英偉達副總裁 被《紐時》逼問冷回掛電話

AI晶片龍頭英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳的私生活風暴愈演愈烈。繼日前他向員工發出內部道歉信，坦承背叛妻子，與疑似為中國國安部間諜的女性黃樂（Alice Huang）有過一段不當親密關係後，《紐約時報》11月11日再度投下震撼彈，爆料黃仁勳還與另一名已婚的直屬下屬、英偉達醫療保健部門副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在長期婚外情。兩段不倫戀接連曝光，讓這位科技巨擘的誠信形象徹底崩塌。

男子撿初生石虎｜嘉道理農場：無傷但輕微脫水 去年接收8隻豹貓

今日（11日）有網民於社交平台Threads發帖，稱拾獲一隻石虎（豹貓）幼崽，為確保其安全，已開車將牠運到嘉道理農場，交由農場工作人員處理。帖文附上的大量照片和影片吸引網民熱議，大讚石虎BB可愛。

嘉道理農場暨植物園回覆《香港01》查詢時確認，今早接收了一隻初生豹貓，經團隊檢查後，發現牠沒有皮外傷，但有輕微脫水跡象，現時正留於園方拯救中心作進一步觀察。另外根據紀錄，園方去年一共接收8隻豹貓。嘉道理農場提醒市民，如遇上野生動物，應與其保持距離，避免接觸或自行將其帶走或餵食。

香港首個大型成人展取消 主辦方發新聞稿確認：稍後公布退款安排

【成人展／女優／MEGA FANS EXPO／KKDAY／MFE】香港首個大型成人展「MEGA FANS EXPO 2026」原訂於本月13日至15日在富豪機場酒店舉行，但在舉行前夕，有日本女優於社交平台透露，與團隊在抵達香港後遭到拒絕入境。主辦方今（11日）較早前回覆《香港01》查詢確認活動取消，其後正式發新聞稿宣布，又指將稍後透過官方渠道公布退款安排。