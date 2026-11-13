蔡天鳳案｜辯方指蔡當譚方駿是銀行　鄺港傑拒評但指弟與蔡仍親密

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，開始接受其他辯方律師盤問。



第三被告鄺港智的代表大律師盤問時，指對蔡而言，其現任丈夫譚方駿是一間銀行，鄺港智才是真正的浪漫關係。鄺港傑稱他不會如此形容，但覺其弟與蔡似從未分開過，又透露其弟於2022年回港，是因為其弟在內地認識了新女友，蔡因而「呷醋」，又指其弟無靠蔡天鳳養。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

辯方指蔡天鳳（Abby Choi）只當其夫譚方駿是銀行，鄺港傑稱：咁要問佢先知 。（影片截圖）

首被告鄺港傑稱有見過弟弟與蔡天鳳親嘴。(資料圖片)

鄺港傑指其弟鄺港智(圖)在內地識了女友，蔡天鳳呷醋，其弟才在2022年回港。(資料圖片)

辯方指對蔡而言譚方駿是一間銀行

第三被告鄺港智的代表大律師安華暉盤問時指，蔡和譚方駿雖然是夫婦，但實際上蔡和鄺港智才有「真正浪漫關係」，鄺回應：「我會咁形容。」安華暉指，對蔡而言，譚似是一間銀行多於丈夫，鄺回應：「咁要問佢先知」。

鄺港智是為內地有女友的事回港

安華暉續問，蔡是否為錢，才嫁給譚，鄺港傑稱：「我唔清楚。」但又指，其弟鄺港智2022年中返港，主要原因是蔡就鄺港智有內地女友一事「呷醋」。安華暉又指，蔡和鄺球的真正磨擦不是為了加多利山單位，而是為了蔡的兩名子女，鄺同意，稱：「通常拗都係孫仔。」

指其弟無靠蔡天鳳養

鄺港傑續稱，他不同意蔡母張燕花指鄺港智在內地沒有業務，指鄺港智亦不是靠蔡養他。鄺亦曾幫弟弟在內地帶幾十萬元至100萬元到香港。他認為因為蔡母有賭錢，並會問鄺港智和蔡拿錢，所以蔡母說鄺港智沒有在內地營商。鄺又指，鄺家對於鄺港智不經入境處關口，坐快艇來往中港感到處之泰然。

鄺港智的內地女友名Ivy

辯方另問及鄺港智的內地女友Ivy，鄺港傑同意鄺港智很喜歡Ivy，聽聞過女方家境富裕。辯方一度問Ivy是否美女？法官指問題太主觀，最終鄺港傑沒有回答。

指弟與蔡的關係仍親蜜

鄺港傑亦有講及，胞弟鄺港智和蔡天鳳的關係。他指，兩人離婚後「仍然好親密」，曾經聽到鄺港智稱呼蔡為「傻豬」。他指於2017、2018年時，曾在海南見到蔡和鄺港智「 kiss、錫錫」，但不是「French kiss (濕吻)」，但有親嘴，並強調：「我有見過，我真係有見過。」

覺其弟與蔡無真正分開過

鄺又講及，認為鄺港智和蔡「仲有親情、愛情嘅感情」，辯方問蔡是否仍視鄺港智為男朋友、丈夫，鄺港傑說：「我唔會認為佢哋有真正分開過。」他認為，譚方駿也知道此事，但未見譚曾反對。

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