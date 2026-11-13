蔡天鳳案｜鄺港傑跟鄺球指示清潔廁所　他邊洗邊哭不時聽到切割聲

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(13日）在高等法院續審，首被告鄺港傑第五天自辯，繼續講述蔡死後他回龍尾村單位所發生的事。



鄺港傑稱，他當晚按其父親鄺球指示，貼好在大房的帆布後，鄺球叫他清洗在廁所的企缸及工具，因為仍有些血跡，並提他要穿雨衣及雨靴。他在清洗期間，見鄺球遊走廚房及大房之間，又不時聽到切東西的聲音，但強調不是電鋸聲。他則成晚留在廁所一邊清洗一邊喊，覺得當晚好漫長。

此外，連日來都有大量市民到庭聽審，從今日起，公眾人士到庭旁聽，原本並不需輪籌號，但今(13日)起，公眾席需先取籌號才能入延伸庭旁聽。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑稱他當晚在龍尾村單位，跟鄺球指示在廁所清潔。(資料圖片)

鄺港傑指，當晚鄺球(圖)在不斷來往房間及廚房，並不時傳來切割聲。(資料圖片)

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤後，疑遭謀殺及肢解。（網上圖片)

鄺港傑稱到單位相信蔡已被肢解

鄺港傑昨透露其弟鄺港智在車上襲擊蔡天鳳後，他們回到龍尾村，他指鄺球把蔡的屍體放入膠箱，他並與鄺球把膠箱搬入屋。晚上鄺球要求他幫忙，他回到龍尾村單位後，見到單位內鋪了帆布和有沾血的電鋸，認為蔡「某部份應該被肢解咗」。

企缸地下及刀上仍有血跡

鄺港傑今繼續作供時稱，他跟從父親鄺球指示，用膠紙貼好鋪在大房內的帆布後。鄺球把一些膠箱推入大房，然後把門關上。他看不到房內的情況，也沒有聽到聲音。他之後前往廁所，並在廁所的企缸見到一個箱，該箱內有兩把刀，均浸在水中，他亦在掛衣服的位置見到一件雨褸和一對雨靴。他指鄺球之後從大房出來，著他清洗器具和企缸。他在庭上解釋，因為企缸地下和刀上仍有少許血跡。

鄺球提醒清潔工具時要穿雨衣雨靴

代表鄺港傑的大律師 Trevor Beel問他該晚上10時到單位，翌日早上6時才離開，問他這段時間在單位做了什麼。鄺港傑說，鄺球著他清潔工具時，有提醒他要穿上雨褸和雨靴，並戴上手套。他跟從父親指示在廁所清洗。

指鄺球在房間與廚房來回走動

他指在清洗期間，他見鄺球在房間和廚房之間來回走動，期間曾持有一個水桶，他亦聽到切割聲，聲音應來自房間和廚房，強調不是電鋸聲，是用刀切東西的聲音。鄺港傑說：「我成晚都留喺廁所，唔敢出嚟。」又指除切割聲音外，沒有聽到其他聲音。

形容當晚好漫長

鄺港傑稱，他整晚都沒有睡覺，形容是：「一路洗，我聽到切割聲，我喺度喊。」他又稱覺得當晚好漫長。至翌日早上，他因為要工作，便叫鄺球開車送他離開，兩人遂離開單位。

【蔡天鳳案・專頁】